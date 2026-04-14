La rentabilidad de las explotaciones agrarias de Galicia se contrae y se aleja de la media nacional: 38.200 euros anuales frente a 46.000

La rentabilidad económica de las explotaciones gallegas ha perdido un poco de fuelle. Los números han bajado en 600 euros de media al año por el incremento de los costes, hasta quedarse en los 38.200 euros. Pero la magnitud más significativa es que Galicia se vuelve a alejar, y mucho, de la media nacional, debido sobre todo al buen año registrado en las producciones de Castilla-La Mancha y Castilla y León, que han elevado hasta casi 46.000 euros la rentabilidad media de las explotaciones agrarias de España.

Así se desprende de la Red Contable Agraria Nacional (Recan), el sistema estadístico que elabora el Ministerio de Agricultura para medir el impacto real de la política agraria europea sobre las explotaciones. Se trata de una herramienta que funciona como una radiografía económica del campo, ya que permite evaluar ingresos, costes, subvenciones y rentabilidad de las granjas y fincas que superan los 8.000 euros de producción anual.

Los datos, referidos a 2024, son todavía provisionales y se elaboran con una muestra de 9.446 empresas en toda España cuyos resultados se extrapolan a casi 547.000 explotaciones activas. En el caso de Galicia se tomaron los datos de 500 explotaciones para hacer una proyección sobre 26.646 granjas con actividad.

Los valores sobre la rentabilidad suelen variar bastante de unos años a otros, dado que los precios de los productos agrarios oscilan sobremanera, además de entrar en juego las condiciones climatológicas por la gran influencia en la cantidad y calidad de la materia prima generada o los conflictos internacionales, lo que puede afectar, por ejemplo, al precio de los combustibles o los fertilizantes.

La producción bruta media por explotación alcanzó en 2024 los 88.044 euros, casi 4.000 más que un año antes. Pero este mayor volumen no se tradujo en más beneficios para los titulares porque subieron también los costes, al pasar de 54.700 a algo más de 60.000. La diferencia para alcanzar los 38.200 euros de rentabilidad llega por el peso de las subvenciones corrientes, que en 2024 alcanzaron un importe de 10.203 euros, unos 800 euros más que en el ejercicio anterior.

La fotografía que deja 2024 es la de unas explotaciones que producen más y facturan más, pero ven cómo buena parte de ese esfuerzo adicional se esfuma por el encarecimiento de los insumos.

La comparación con el conjunto del país deja a Galicia en peor posición. La producción media estatal por explotación se elevó a 115.668 euros, con unos costes que superaron ligeramente los 83.000. Además, las subvenciones medias rondaron los 12.400 euros, más de un 20% por encima de las percibidas en la comunidad gallega. La brecha, por tanto, no solo está en la rentabilidad final, sino también en el volumen de negocio y en la capacidad de amortiguar los costes mediante ayudas públicas.

Parte de la ‘culpa’ del incremento de la diferencia que separa la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas de Galicia de la media española hay que buscarla en los beneficios que obtiene la actividad primaria en Castilla y León y Castilla-La Mancha, ambas además con un elevado número de explotaciones activas.

En Castilla y León operan más de 48.000 explotaciones, con una producción media valorada en 180.000 euros y una rentabilidad de 68.820 euros.

Y en Castilla-La Mancha, sus 54.000 explotaciones presentan una producción media de 163.000 euros, que dan a sus titulares un resultado final de 78.300 euros de rentabilidad.

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En Andalucía se presenta un notable contraste en su actividad agraria. Las cuentas del Ministerio de Agricultura cifran en 141.454 las explotaciones en activo, pero su producción es inferior a la gallega (no llega a los 83.000 euros) y su rentabilidad media también es inferior a la de Galicia (34.700).