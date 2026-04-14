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¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

A Coruña estará este martes en situación intermedia entre altas y bajas presiones

El paseo marítimo de A Coruña un día con nubes y claros.

El paseo marítimo de A Coruña un día con nubes y claros. / LOC

RAC

A Coruña se encontrará aún durante esta jornada de martes en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones.

MeteoGalicia pronostica una mañana de cielos muy nubosos con algunas lluvias débiles que tenderán a desaparecer por la tarde.

Las temperaturas experimentarán un ascenso entre ligero y moderado, con valores que irán entre los 14 y los 19 grados. Los vientos soplarán flojos de componente oeste, con intervalos de moderado en el litoral norte.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 14°C 19°C
  • Lugo 9°C 17°C
  • Vigo 12°C 18°C
  • Ferrol 11°C 18°C
  • Santiago 10°C 17°C
  • Pontevedra 11°C 17°C
  • Ourense 8°C 19°C

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