¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?
A Coruña estará este martes en situación intermedia entre altas y bajas presiones
A Coruña se encontrará aún durante esta jornada de martes en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones.
MeteoGalicia pronostica una mañana de cielos muy nubosos con algunas lluvias débiles que tenderán a desaparecer por la tarde.
Las temperaturas experimentarán un ascenso entre ligero y moderado, con valores que irán entre los 14 y los 19 grados. Los vientos soplarán flojos de componente oeste, con intervalos de moderado en el litoral norte.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 14°C 19°C
- Lugo 9°C 17°C
- Vigo 12°C 18°C
- Ferrol 11°C 18°C
- Santiago 10°C 17°C
- Pontevedra 11°C 17°C
- Ourense 8°C 19°C
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