¿Qué tiempo hará hoy en A Coruña?

A Coruña se encontrará aún durante esta jornada de martes en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones.

MeteoGalicia pronostica una mañana de cielos muy nubosos con algunas lluvias débiles que tenderán a desaparecer por la tarde.

Las temperaturas experimentarán un ascenso entre ligero y moderado, con valores que irán entre los 14 y los 19 grados. Los vientos soplarán flojos de componente oeste, con intervalos de moderado en el litoral norte.

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