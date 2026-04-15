Alfonso Rueda viajará a China la próxima semana para explorar relaciones comerciales y turísticas con Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, viajará la próxima semana hasta China para explorar relaciones comerciales y en materia de turismo que beneficien al sector productivo gallego, dado el potencial económico del gigante asiático. Según informó la Xunta, el mandatario autonómico no se desplazará solo y es que la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana. Los encuentros comenzarán en Shanghai el jueves 23 de abril y continuarán el viernes y sábado en Pekín.

Entre otras actividades, la agenda del presidente gallego contempla reuniones empresariales, como las previstas con SAIC Motor, líder del sector de la automoción en aquel país, y Anji Logistics; Hasco o Qing Tao; y con empresas gallegas ya presentes en el mercado chino; así como una actividad de promoción turística.

Con sus interlocutores, Rueda defenderá "la estabilidad institucional y la seguridad jurídica" que ofrece Galicia, unos argumentos con los que presentará a la comunidad como "un territorio seguro que presenta ventajas competitivas para la captación de inversión foránea y la implantación de nuevas líneas de negocio", explica el Gobierno gallego.

Lorenzana, por su parte, comenzará la visita un día antes, el miércoles 22 de abril, para mantener encuentros de trabajo con Citic Group, un conglomerado empresarial, y con altos cargos de la provincia de Zhejiang y de la ciudad de Hangzhou. Esta visita se enmarca en los contactos que mantiene la Administración autonómica gallega con el objetivo de aprovechar las posibles oportunidades de cooperación entre Galicia y el país asiático.

La Xunta destaca que, en este sentido, la antena en China del Igape está jugando un papel fundamental a la hora de identificar oportunidades y reforzar el papel de empresas gallegas. Actualmente, hay 190 empresas gallegas presentes en China de manera constante y un 43% que exportan de manera estable al país.

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En materia turística, el Gobierno gallego ha trabajado este año en proyectar el Camino de Santiago, con la vista puesta en el Xacobeo 2027 en el que la Xunta prevé una afluencia histórica. Con el objetivo de promocionarlo, Turismo de Galicia está llevando a cabo acciones en distintos mercados internacionales, incluido el chino. De hecho, la próxima semana llegará a Galicia un grupo de agentes de viaje chinos en una acción promocional encaminada a familiarizarlos con el mercado gallego.