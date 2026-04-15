Galicia sumará una tercera salida hacia la Meseta por autovía: aprobado el proyecto del primer tramo de la A-76 en El Bierzo

A finales de los años 90, la Administración empezó a hablar por primera vez de la posibilidad de ir más allá en la simple mejora de la carretera N-120 entre Ourense y Ponferrada bajo el argumento de que era mejor convertirla en una autovía. Y fue unos años después, a principios de los 2000, cuando el Gobierno central, a través del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), le puso nombre y apellidos: A-76. Hoy, más de dos décadas después, cobra forma con la aprobación del proyecto de construcción del primer tramo de una infraestructura que se convertirá en la tercera gran salida por carretera de Galicia hacia la Meseta, junto a la A-6 y la A-52.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dio este martes luz verde al expediente de información pública y aprobó definitivamente el proyecto de construcción del primer tramo de A-76, algo más de 6,2 kilómetros entre Villamartín de la Abadía y Requejo, en la comarca de El Bierzo (León), con un presupuesto estimado de 133,5 millones de euros.

El proyecto consiste en la conversión en autovía del tramo de la N-120, en una zona que está a escasos cinco kilómetros de la frontera gallega.

Por el momento, sobre el terreno no se ha movido ni una sola piedra, pero la autovía A-76 genera ilusión por ser una pieza clave para conectar dos de las comarcas más aisladas de Galicia, la de Valdeorras y la de Lemos, además de buena parte de la de Trives. La futura autovía dará salida a más de 50.000 habitantes de esas comarcas hacia la Meseta, especialmente hacia Ponferrada y León, pero también les brindará un acceso rápido a Ourense, lo que puede repercutir en los flujos económicos y sociales ya que el sur de Lugo quedará a menos distancia de Ourense que de su propia capital provincial. Como ahora, pero con la comodidad y los tiempos de una autovía.

Primer tramo que se construirá de la A-76 / Cedida

Flujos industriales y turísticos

El nuevo trazado comenzará en la conexión directa con la autovía A-6 en sentido Madrid y la conexión con la N-VI a través de glorietas, y finalizará en el entorno del kilómetro 434 de la N-120, donde se repondrá un tramo de esta carretera para no obstaculizar el acceso a municipios como La Barosa, Valiña o El Carril, todos en la vecina comarca de El Bierzo.

Asimismo, el tramo contará con dos enlaces más que darán acceso respectivamente a Toral de los Vados y el Polígono Industrial de El Bierzo; y otro, a Requejo, Covas, las canteras y la fábrica de Morteros La Estrella. Además, se construirán dos nuevos viaductos: uno sobre el río Burbia y otro paralelo al viaducto del Marco.

Esta actuación mejorará la capacidad del corredor y la seguridad vial en un eje estratégico para las comunicaciones entre Castilla y León y Galicia, al tiempo que facilitará el acceso a la Plataforma Logística de El Bierzo y a los núcleos industriales del entorno de Toral de los Vados, indican desde el Ministerio de Transporte, contribuyendo a mejorar los flujos económicos e industriales Galicia-Castilla y León. También impactará en el turismo, ya que la A-76 se adentra directamente en uno de los destinos más demandados de Galicia: la Ribeira Sacra.

Los gallegos que residan así en la zona interior de Galicia tendrán la opción de salir a la Meseta por la A-52, hacia Sanabria y Zamora; por la A-6, hacia El Bierzo y la zona norte de la península; y por la futura A-76, que enlaza con la A-6. De hecho, el actual estado de la N-120 en la zona fronteriza es más que mejorable, ya que la zona tiene una elevada actividad industrial vinculada a la minería y la pizarra, lo que genera movimiento de tráfico pesado que daña el asfalto.

Protestas contra la A-76 en Trives en 2007 / ECG

Protestas contra el trazado

La autovía A-76 sigue en buena medida el curso del Sil, igual que la N-120, para unir Ponferrada con Monforte primero y Ourense después. El momento en que se separa del río es justo en la frontera entre comunidades, en la zona de montaña de la sierra de Enciña da Lastra, preciasamente uno de los tramos más complejos a nivel orográfico y ambiental.

El otro punto conflictivo del proyecto es en la Ribeira Sacra y el cañón del Sil, también por razones ambientales y patrimoniales, lo que ya motivó en su momento protestas de grupos ecologistas contra la autovía.

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Hubo movilizaciones desde 2007, cuando en Trives se concentró gente a través de un trazado alternativo, y después una vez se expuso el proyecto, cuando se presentaron más de 800 alegaciones y hubo actos de protesta, buena parte de ellos liderados por Adega, contra la afectación de la A-76 en Enciña da Lastra o la zona de Montefurado, en el cañón del Sil, tanto por el impacto ambiental como por el visual y paisajístico en plena Ribeira Sacra.