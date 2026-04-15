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¿Qué se sabe del cadáver encadenado en el puerto de Ribeira? La Policía investiga si el hombre fue asesinado o se suicidó

El teléfono móvil de la víctima, una cámara de seguridad del puerto y la autopsia: los tres elementos claves en la investigación

Hallan el cadáver de un hombre encadenado y sumergido en el puerto de Ribeira, A Coruña

Hallan el cadáver de un hombre encadenado y sumergido en el puerto de Ribeira, A Coruña

Lucía Feijoo Viera

Suso Souto

Ribeira

¿Quién cerró el candado? La extraña muerte del vecino de Ribeira que apareció muerto este martes en el puerto de la localidad, encadenado, está rodeada de misterio. Y, para averiguar si se trató de una muerte violenta o de un suicidio, los investigadores disponen, en principio, de tres elementos claves.

Las pesquisas comenzaron ya cuando el cadáver aún no había sido rescatado del agua. Un par de agentes interrogaron discretamente a pie de muelle a algunas personas, conocidas de la víctima, en busca de algún dato sobre sus últimas horas.

La noticia de la muerte de este vecino de Ribeira fue recibida con consternación y con sorpresa en el departamento de Servizos Sociais de O Porto do Son, donde recibía desde hacía algún tiempo asistencia.

Agentes y personal de la comitiva judicial, en el muelle.

Agentes y personal de la comitiva judicial, en el muelle. / Suso Souto

Lo más llamativo de este suceso es que el cuerpo estaba semisumergido y amarrado a una escalera del muelle con una cadena... cerrada con candado. Estaba encadenado por el brazo derecho. El cuerpo fue descubierto por un transeúnte a las siete de la mañana, cuando la marea estaba baja. Estaba entre la escalera y la proa del pesquero Os tres de sempre.

A solo unos metros de ese lugar (frente a los departamentos de usuarios del puerto) está la sede de Portos de Galicia. Las cámaras de seguridad de su fachada enfocan, entre otros, hacia ese punto. Pero no aportarán nada... porque llevan años inoperativas.

La que sí podría arrojar luz es la cámara instalada al otro extremo de la dársena, justo de frente, en el muelle comercial. Y tiene además un potente zoom. Pero, si el suceso se produjo durante la madrugada, habrá que ver si captó imágenes de quienes estuvieron allí en la oscuridad. Y, además, en una zona en la que el alumbrado brilla por su ausencia.

En todo caso, esa grabación será analizada con lupa por la Policía, que ya la ha requerido.

Encuentran el cadáver de un hombre encadenado y sumergido en aguas del puerto de Ribeira

Encuentran el cadáver de un hombre encadenado y sumergido en aguas del puerto de Ribeira

Suso Souto

Se da la circunstancia de que en ese mismo lugar se produjo en febrero del año pasado el hundimiento de un pesquero, el Illas Cíes, en extrañas circunstancias. Y, en esa ocasión, no hubo suerte con las imágenes de la citada cámara.

Más esperanzas tienen depositadas los investigadores en el teléfono móvil de la víctima, que fue encontrado, junto con su documentación, en sus bolsillos.

Quizá sus últimos movimientos, llamadas o mensajes puedan aportar información de interés a la Policía.

Momento en el que los bomberos rescatan el cuerpo.

Momento en el que los bomberos rescatan el cuerpo. / Suso Souto

Y, por supuesto, de especial relevancia será el informe de la autopsia, que determinará no solo la causa de la muerte, sino también detalles relacionados con el momento en que se produjo y, sobre todo, si se trató de una muerte violenta o de un suicidio.

Y es que, aunque, en principio, la lógica invita a pensar que el encadenamiento apunta a una muerte violenta, lo cierto es que el hecho de que la víctima estuviese encadenada solo por un brazo impide, inicialmente, descartar la opción de un posible suicidio.

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En caso de que la autopsia confirme una muerte violenta, el informe debería dar respuesta a otra incógnita ¿Murió antes o después de ser encadenado a la escalera del muelle?.

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