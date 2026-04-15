Campamentos de verano 2026 de la Xunta: descubre la oferta por grupos de edad, municipio y tipo de actividad

La Campaña de Verán 2026 de la Xunta vuelve con una oferta muy amplia y bastante más variada de lo que sugiere la palabra «campamento». Hay turnos clásicos de playa, naturaleza y multiaventura, pero también otros de tecnología, música, teatro, granja, cultura o montaña. Para las familias, la clave está en leer el anexo no solo por fechas, sino por tres filtros: la edad del menor, la provincia en la que se desarrolla la actividad y la temática que mejor encaja con sus intereses. La programación se desarrollará entre julio, agosto y septiembre y la adjudicación se hará por sorteo.

Qué edades cubre la oferta

La horquilla oficial va de los nacidos en 2008 a 2017, aunque con dos matices importantes: quienes hayan nacido en 2017 deberán tener ya 9 años al inicio del campamento y quienes nacieron en 2008 no podrán cumplir 18 antes de que termine su turno. En la práctica, la convocatoria cubre desde los niños que terminan Primaria hasta adolescentes de Bachillerato o primeros cursos de FP.

Para los más pequeños, la oferta se concentra sobre todo en propuestas de iniciación y naturaleza. Ahí entran, por ejemplo, «A miña primeira aventura» en Portomarín para nacidos entre 2015 y 2017, «Aventura nas Mariñas» en Bergondo y Sada para esos mismos años, «Pequecho aventura» en Forcarei, o campamentos de mar como «O mar que imaxinas» en As Sinas y «NaturArea: ambiente mariño e náutica» en Viveiro, dirigidos a turnos de 2015-2016 o 2014-2017 según la fecha.

El tramo intermedio, el de nacidos aproximadamente entre 2012 y 2014, es el que más abanico encuentra. Ahí aparecen «Natureza no Camiño» en Furelos, «Candilexas» en Boiro, «Adventure Camp» en Os Peares, «Aventura na natureza» en Forcarei, «Illa Marabilla» en Ons, «Cultura na illa» en San Simón, «Manzaneda alta montaña» o «Multiaventura» en Muíños. También es el grupo que más cruza con propuestas tecnológicas y creativas.

Para los mayores, los nacidos entre 2008 y 2011, la convocatoria reserva algunas de las opciones más singulares: el campamento de música rock y el creativo artístico de Monte do Gozo, el tecnológico y el de emprendimiento en Lugo, la hípica y teatro en Coles o varios intercambios fuera de Galicia, como la colonia de rock en Vitoria, el hip hop y danza urbana en Madrid o las artes escénicas en Cantabria y Castilla-La Mancha.

Qué campamentos hay por provincias

A Coruña es, seguramente, la provincia más heterogénea. Tiene mucha presencia del mar y la naturaleza, con Gandarío, Virxe de Loreto o Cabana de Bergantiños, pero también una línea clara de innovación y creatividad: en Bergondo se ofertan turnos de videojuegos, drones y robótica; en Monte do Gozo aparecen música rock y campamento creativo; y en Mesía, Negreira o Sobrado asoman el bosque animado, la granja y la aldea perdida. En los minicampamentos suma además Valdoviño Mariño VI, O Son das Furnas y Aventura en Fontorto II.

Lugo combina dos almas muy claras. Por un lado, la del mar y la acampada, con Viveiro, Ribadeo o Palas de Rei; por otro, una oferta bastante orientada a intereses concretos, como «Musical», «Tecnolóxico» y «Emprendemento» en Lugo, «Adventure Camp» en Os Peares o «Aventura na montaña» en Becerreá. En minicampamentos, Lugo se queda con una sola propuesta, «Mini Adventure Camp», en Carballedo.

Ourense concentra la oferta más de interior y montaña. Entrimo apuesta por «Teatro e aventura na natureza»; Manzaneda por la alta montaña; Coles por la hípica y teatro; Muíños por la multiaventura; Bande por la supervivencia, y Vilariño de Conso por la exploración del rural. En el formato corto de «Coñece Galicia», Ourense ofrece «Contos e lendas» en O Pereiro de Aguiar y «Carbacrea» en O Carballiño.

Pontevedra presenta una de las ofertas más reconocibles para las familias porque mezcla costa, islas, deporte y cultura. En Vilanova de Arousa repite «O mar que imaxinas»; Forcarei suma «Aventura na natureza» y «Pequecho aventura»; Bueu ofrece la Illa de Ons con «Illa Marabilla»; Redondela incorpora «Cultura na illa» en San Simón; Mondariz-Balneario tiene multideporte y «Un verán para lembrar»; y Tomiño, Silleda o Fornelo de Montes concentran varias opciones ligadas a la granja y la pequeña aventura. En los minicampamentos, Pontevedra amplía aún más la oferta con Tomiño, Poio, Sanxenxo, Meaño, Silleda y Fornelo.

Cómo orientarse por temáticas

Quien busque mar y actividades náuticas tiene varios nombres muy claros: «Actividades no mar» en Gandarío, «Natureza xunto ao mar» en Porto do Son, «NaturArea: ambiente mariño e náutica» en Viveiro, «O mar que imaxinas» en As Sinas, «Valdoviño Mariño VI» o «Descubrindo o Mar III» en Sanxenxo. A eso se añaden los intercambios de náutica en la isla de Zuhatza, en el País Vasco.

Las familias que prefieran naturaleza, aire libre y aventura tienen una bolsa enorme de opciones: «Aventura nas Mariñas», «Natureza no Camiño», «A miña primeira aventura», «Aventura na montaña», «Manzaneda alta montaña», «Supervivencia», «Explora o rural», «Aventura na natureza» o varios turnos de multiaventura tanto en Galicia como fuera de ella. Es, con diferencia, la gran columna vertebral de la campaña.

La pata más moderna la forman los campamentos de tecnología y creación. Ahí destacan «Creando o meu videoxogo», «A vista de paxaro. Primeiros pasos con drons» y «Adestrando o meu robot» en Bergondo, además del campamento «Tecnolóxico» y el de «Emprendemento» en Lugo. Para perfiles más artísticos aparecen el campamento de música rock y el creativo artístico de Monte do Gozo, el «Musical» de Lugo, el de hípica y teatro en Coles o los intercambios de cine, hip hop y artes escénicas.

Y para quienes busquen una experiencia más ligada al mundo rural, la granja o la educación ambiental, la orden deja pistas muy claras: «Eco Camp Labrego» en Negreira, «O bosque animado» en Mesía, «A aldea perdida» en Sobrado, «Pequeaventura na granxa» en Tomiño, Silleda o Fornelo, y «Aventura e ecoloxía» en el intercambio del País Vasco.

Los minicampamentos, la opción más fácil para estrenarse

El formato «Coñece Galicia» es el más cómodo para quien no quiera una estancia larga. Son minicampamentos de cinco días, con precios de 92,50 o 125 euros, y se concentran sobre todo en nacidos entre 2014 y 2017, aunque Lugo reserva uno para 2015-2017. A Coruña ofrece Valdoviño, Portosín y Mesía; Ourense, O Pereiro de Aguiar y O Carballiño; y Pontevedra despliega la oferta más amplia, con Tomiño, Poio, Sanxenxo, Meaño, Silleda y Fornelo de Montes.

También hay plazas reservadas para inclusión e intercambios fuera de Galicia

La convocatoria reserva plazas específicas de inclusión en campamentos como «Aventura nas Mariñas», «Actividades no mar», «Candilexas», «Multiaventura nos Chacotes», «Aventura-T», «O mar que imaxinas», «Pequecho aventura» y «Aventura na Natureza», repartidos entre A Coruña, Lugo y Pontevedra.

Además, quienes quieran salir de Galicia pueden optar a intercambios en País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Cantabria y Castilla-La Mancha. Ahí la oferta es más temática y más cara, con precios entre 247,50 y 284,50 euros, e incluye rock, náutica, ecología, multiaventura, cine, hip hop y artes escénicas.

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En resumen, la mejor forma de escoger no es empezar por el nombre del campamento, sino por el perfil del menor. Si la prioridad es una primera experiencia, los minicampamentos y las propuestas de mar o aventura suave son la puerta más sencilla. Si se busca un plan más especializado, la Xunta ha abierto este año una oferta bastante más rica, con tecnología, música, montaña, granja, teatro o intercambios fuera de Galicia. Y ahí sí, más que nunca, conviene mirar el anexo con una lógica de edad, provincia e intereses.