El coche en la puerta y la llave en el móvil: Galicia integra el «carsharing» en su oferta hotelera

Tener el coche en la puerta y la llave en el móvil. Este es el nuevo modelo de movilidad presentado este miércoles por la empresa ourensana Mobify y el Clúster de Turismo, que a través de un convenio de colaboración buscam aportar una «solución sin precedentes en el sector turístico español»: cada hotel, casa rural, camping o cualquier otro tipo de establecimiento turístico adherido podrá disponer de vehículos de alquiler en exclusiva, para que, a golpe de click y a través de una aplicación, estén disponibles para los huéspedes en cualquier momento del día, siguiendo el modelo del alquiler urbano de bicicletas o patinetes pero con la ventaja de un coche y la posibilidad de explorar todo el rural de la comunidad.

Esta empresa ourensana nació en 2023 como un proyecto piloto, y desde 2024 está operativa por gran parte del territorio: en la propia 'cidade das Burgas', la capital gallega, A Coruña, A Costa da Morte, A Ribeira Sacra y diversos enclaves del Camino de Santiago. En Vigo por ahora no está operativa, pero será una de las próximas paradas. Su funcionamiento es sencillo: desde la aplicación móvil, los usuarios alquilan, acceden y arrancan el vehículo, que luego pueden dejar donde quieran. De este modo solventa una necesidad básica: el transporte.

«Nueve millones de personas llegan a Galicia y no saben cómo moverse», señaló en la presentación el CEO de la empresa, José Manuel Martínez, que destacó que, si el turismo es «fundamental» para Galicia y la movilidad fundamental para el turismo, esta a su vez debe ser una prioridad de la comunidad. Los visitantes, señalan, llegan en avión y los taxis son insuficientes; se van a un camping en la Ribeira Sacra y no pueden desplazarse con facilidad; o van a Santiago para hacer el Camino desde Sarria y no saben cómo ir hasta allí. Este, explicó, es precisamente uno de los servicios que más demanda tiene. El objetivo, en todo caso, va más allá de conectar los enclaves más turísticos y busca cubrir todo el territorio gallego, porque cerca del 40% carece de servicios de transporte público con frecuencia suficiente como para satisfacer las necesidades de los viajeros.

Tarifas por kilómetro o por día

En esta línea va el convenio de colaboración presentado este miércoles, que ya está en marcha y usan varios complejos turísticos de la comunidad, modelo que estrenó el Hotel Balneario Caldaria. Gracias a él, los establecimientos podrán disponer de vehículos de Mobify exclusivos para sus clientes y disponibles las 24 horas del día, sin necesidad de desplazarse a ningún sitio externo. La sencillez es el lema: si tienes móvil, tienes coche. Además, en comparación con los alquileres tradicionales, Mobify ofrece tarifas por kilómetro o día, sin depósito en efectivo ni papeleo.

Se trata, explicó el presidente del Clúster de Turismo, Cesáreo Pardal, de una «solución» a uno de los principales y más «preocupantes» problemas del sector, la movilidad de sus viajeros, quien, a su vez, destacó lo «necesario» que es que la empresa también entre en Vigo y siga creciendo y consolidándose por todo el territorio.

Desde su nacimiento, esta empresa 100% gallega ya ha registrado más de 20.000 usuarios y 16.000 alquileres, con los que se han recorrido un millón y medio de kilómetros o, lo que es lo mismo, dado la vuelta al mundo 37 veces. Pero estos resultados no son los únicos a destacar, puesto que, con la sostenibilidad por bandera, Mobify apuesta por vehículos eléctricos o híbridos, que renuevan año a año de modo que su flota tiene ahora mismo menos de dos años de media, lo que ha permitido a la empresa evitar la emisión de 150 toneladas de dióxido de carbono. A lo largo de este 2026, su objetivo es llegar a los 150 vehículos, un salto considerable con respecto a los 10 con los que empezaron en 2023, y tener presencia activa en los destinos prioritarios de la comunidad, con capacidad para dar cobertura de forma simultánea a cientos de establecimientos turísticos.

Mobify apuesta, además, por la diversificación turística, y, aunque su objetivo inicial no era ser una agencia de viajes, también han asumido el papel de divulgar sobre los tesoros que a veces quedan ocultos a la sombra de los grandes destinos de la comunidad, ofreciendo itinerarios e información de lugares que visitar en las zonas donde operan. «Estamos comprometidos con nuestra tierra, y no queremos que quien venga a Galicia se pierda su encanto», destacaron desde la empresa en la presentación.

Noticias relacionadas

Del mismo modo, ofrecen a las agencias de viajes la posibilidad de integrar Mobify en sus paquetes, para que el turista pueda disponer del coche en el momento de su llegada, con kilometraje ilimitado; y también un servicio destinado a empresas, que pueden poner la flota a disposición de sus empleados para facilitarles el desplazamiento.