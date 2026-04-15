Enfermeras a domicilio para más de 177.000 personas en Galicia

En 2023 la Xunta anunció un «refuerzo» de la atención primaria en el rural con la creación de 35 equipos para atención domiciliaria, con un objetivo: incrementar la actividad asistencial de pacientes crónicos en sus casas en zonas rurales y semirrurales.

Tres años y tres meses después de que el presidente autonómico, Alfonso Rueda, avanzase la iniciativa, la Consellería de Sanidade facilitó este martes el número de beneficiarios y son ya más de 177.000. El dato lo indicó la directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria de la Xunta, Sofía López, quien reivindicó el papel del personal de enfermería que compone estos equipos de soporte de atención domiciliaria de atención primaria para atender «en especial pacientes con patologías crónicas».

Durante las XXIX Jornadas nacionales y XXII Jornadas internacionales de Enfermería celebradas en la Facultad de Veterinaria del campus de Lugo, López argumentó con cifras la que definió como «importante» actividad de estos profesionales, que, desde su puesta en marcha «de forma innovadora» ya han realizado más de 214.000 consultas y atendieron más de 177.000 pacientes en sus hogares por todo el territorio gallego.

Detección precoz de problemas

Cuando el presidente de la Xunta anunció el impulso a estos equipos, que estarían integrados por 70 profesionales de enfermería, avanzó que entre sus cometidos estaría el de realizar visitas de manera «proactiva» para el seguimiento de pacientes que se encuentran inmovilizados en sus domicilios y, de esa forma, poder «detectar a tiempo cualquier problema tanto clínico como social».

La idea con la que fueron concebidas estas nuevas unidades es la de trabajar de «apoyo» de las funciones que realizan los profesionales de los centros de salud de las áreas rurales y semirrurales de la comunidad en aquellos pacientes que exigen, dijo, «un manejo clínico más complejo».

Para desplazarse, explicó entonces que estos equipos estarían dotados con 35 vehículos corporativos, además de material sanitario y equipación de diagnóstico y tecnológico propio. Este personal nació con la intención de que los profesionales de los centros de salud de los concellos rurales pudiesen demandar la asistencia deestoss equipos cuando lo considerasen «preciso para resolver situaciones clínicas concretas», explica la Xunta en un comunicado.

Pero no solo se concibieron para actuar cuando reciben encargos, sino también para realizar de forma proactiva «valoraciones integrales» a ciertos pacientes inmovilizados para detectar «potenciales problemas clínicos o sociales que requieran de intervenciones por parte de los equipos de atención primaria».

Noticias relacionadas

López incidió este martes en la necesidad de una enfermería «fuerte» para atender una población que ha ganado en esperanza de vida. «Hace falta ofrecer respuestas eficaces a pacientes con edades avanzadas, pluripatológicos y que, muchas veces, viven solos», explicó.