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Las incidencias técnicas en la evaluación de diagnóstico dejaron a casi uno de cada diez alumnos sin examen

Educación asegura que este martes los estudiantes de 2º de la ESO han podido hacer la prueba sin ningún problema de la competencia de Lengua castellana

Judith Ferández, ayer, en una visita a un centro donde el alumnado realizó la evaluación de diagnóstico.

Judith Ferández, ayer, en una visita a un centro donde el alumnado realizó la evaluación de diagnóstico. / FDV

Carmen Villar

Santiago

Las evaluaciones de diagnóstico de este curso han experimentado problemas al dar el salto a su versión digital: casi el 10 por ciento del alumnado de 2º de ESO que iniciaba ayer el periplo de cinco días de pruebas con Lingua galega no pudo realizar ese primer test por fallos técnicos.

El estreno de la prueba que sirve para testar la salud del sistema educativo, detectando los posibles puntos de mejora centro a centro, se saldó con incidencias, según admiten desde la Consellería de Educación. Fuentes de este departamento indican que este lunes se produjo una «incidencia técnica en la red durante la realización de las pruebas».

A pesar de que la labor de los técnicos de la Axencia Galega de Modernización Tecnolóxica (Amtega) consiguió que durante la jornada de este martes el sistema informático funcionase ya con normalidad, el lunes no ocurrió lo mismo.

Según los datos facilitados por la propia Consellería «más del 90 por ciento» de los alumnos pudieron hacer la evaluación, que se correspondía con las pruebas de Lingua galega. Eso implica que casi el diez por ciento restante se quedaron sin hacer el examen. «Ese pequeño porcentaje» de escolares a los que las circunstancias técnicas les impidieron realizar la prueba, «podrá hacerlas en otro momento». La Consellería ya se está coordinando con los centros para poder solventarlo, indican.

En cambio, este martes, la prueba de Lengua castellana en 2º de ESO «ya pudo realizarse sin problema en todo el sistema».

De un problema «puntual» al «caos»

La evaluación de diagnóstico es una prueba que se realiza en los cursos de mitad de etapa en Primaria y Secundaria para valorar la evolución del alumnado, a pesar de que carecen de efectos académicos para los chavales. Ambas pruebas tienen carácter censal. En la ESO le tocaría a unos 25.000 alumnos, es decir, 2.500 quedarían pendientes del Galego.

Mientras la Xunta aludió a un problema «puntual», desde el BNG tacharon de «caos» lo ocurrido con las pruebas y desde la Confederación Anpas Galegas expresaron su «preocupación».

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La de 4º de Primaria está programada del día 20 en adelante, mientras que en Secundaria arrancó este lunes y se prolongará toda la semana porque implica pasar revista no solo a las competencias lingüísticas, incluido Inglés, sino también a la matemática y a los objetivos de las materias de Geografía e Historia, Física y Química y Biología y Geología.

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