El Parlamento Europeo avala al BNG en su demanda de completar el Corredor Atlántico

La Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo ha aprobado por unanimidad las enmiendas presentadas por el BNG al informe 'Mecanismo Conectar Europa', que incluyen como prioridad la finalización del Corredor Atlántico y la renovación de las infraestructuras ferroviarias «abandonadas».

También demandan la conexión de las redes transeuropeas de transporte con las redes secundarias, y que en el caso de existir proyectos como las redes cercanías, estos también puedan aspirar a proyectos financiados por el mecanismo Conectar Europa. «De nada sirve tener un tren de alta velocidad si no hay unas infraestructuras de cercanías y un servicio que llegue a todas las gallegas y los gallegos», ha aseverado la eurodiputada nacionalista. La eurodiputada nacionalista Ana Miranda destaca el respaldo unánime obtenido.

Del mismo modo, el BNG también pedía que se incluyese en la hoja de ruta la cooperación transfronteriza con el norte de Portugal «para fortalecer esas conexiones, que incluyan también a Vigo y la conexión de las eurociudades, ya que podrían ser receptoras de fondos europeos en el caso de aprobarse definitivamente nuestra propuesta», ha destacado Miranda.

Precisamente, respecto a las conexiones transfronterizas, la eurodiputada del BNG fue co-relatora del Reglamento 2025/925 o BridgeforEU, que tiene como objetivo eliminar las trabas administrativas en estas zonas y mejorar las comunicaciones, algo que, según ha indicado, afecta especialmente en el ámbito a Galicia y el norte de Portugal.

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«Desde el BNG realizamos una serie de reuniones con todos nuestros ayuntamientos y representantes locales de las zonas transfronterizas para presentar estas enmiendas», destaca Miranda, que afirma que pueden estar «orgullosos» de que este martes en Europa fuese votada por unanimidad en esas enmiendas presentadas que piden que haya fondos europeos destinados a «mejorar la vida de la gente».