Política Social cumple el 94% de su plan de inspecciones, pero deja fuera 14 centros de menores y más de 90 guarderías y ludotecas

La inspección de servicios sociales de Galicia cerró 2025 con un resultado desigual según el área: cumplió — y en algunos casos superó— los objetivos en residencias de mayores, ayuda a domicilio, servicios comunitarios o centros de inclusión, pero no llegó a las metas fijadas en los ámbitos que atienden a los más jóvenes y vulnerables. El balance total, en todo caso, es positivo, habiendo visitado el 94% de los centros previstos (1.609 de 1.700) y realizado 228 inspecciones más de las planeadas.

Los datos muestran diferencias notables según el área de actuación, teniendo los servicios dedicados a la atención de menores los resultados más bajos. Es el caso de los centros de atención a la infancia, que incluyen, entre otros, guarderías, espacios infantiles o ludotecas. De los 570 centros que hay en la comunidad, la Xunta se propuso inspeccionar 457, pero solo llegó al 80,08%. Dicho de otro modo, se quedaron sin visitar 1 de cada 5.

Algo similar ocurrió con los centros de menores, precisamente en un año en marcado por el debate sobre el reparto entre las autonomías de los menores migrantes no acompañados. El objetivo era realizar inspecciones en los 95 que existen en Galicia, pero al final solo se llevaron a cabo en el 85,26%, dejando fuera a 14 centros. Finalmente, solo hubo otro ámbito en el que no se alcanzaron las metas, el de discapacidad: se realizaron inspecciones en el 87,9% de las 173 residencias y centros de día previstos.

En el lado opuesto, se cumplieron o superaron las previsiones en el resto de ámbitos. Así, se realizaron el 100% de las visitas en los 8 puntos de encuentro familiar gestionados por la Xunta y en los 8 centros de igualdad. Además, también se llevaron a cabo las 85 visitas domiciliarias para comprobar el Servizo de Axuda no Fogar, y las inspecciones a las empresas privadas que prestan este servicio superaron en 5 las previstas (115 en total), con una ejecución del 104,5%.

Se sobrepasaron también las inspecciones previstas en los centros de mayores, que alcanzaron el 102,4% (con visitas a 593 residencias y centros de día), y en los servicios comunitarios de los concellos, como los programas de orientación, asesoramiento e información, con un 105,6%. Finalmente, con una ejecución del 115%, se llevaron a cabo 9 inspecciones más de las previstas en los centros de inclusión social e inserción laboral.

En paralelo se tramitaron 755 denuncias, más de la mitad en el área de mayores, discapacidad y dependencia, lo que obligó a realizar visitas adicionales de comprobación. Esto explica que, mientras se visitaron el 94,64% de los centros previstos, el número total de inspecciones fuese del 112%: 2.068 frente a las 1.840 planeadas. Estos datos son mejores que en otros años, como en 2023, cuando se inspeccionaron el 89% de los centros previstos y se llevaron a cabo el 99,8% de las visitas.

Para 2026 la Xunta estima que se realizarán más de 1.800 inspecciones. Este nuevo plan, señalan desde Política Social, «sigue la misma línea que el del ejercicio del año pasado», poniendo de nuevo el foco «en la inspección en los centros de menores y de atención a la infancia, así como en las residencias y centros de día» y los que prestan servicios a mujeres víctimas de violencia de género.

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Se incidirá, además, en los centros sancionados anteriormente o con denuncias reiteradas, así como aquellos que llevan tiempo sin inspeccionarse; y también se reforzará el asesoramiento para que cumplan la normativa y no incluyan cláusulas abusivas a los usuarios.