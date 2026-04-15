El precio del suelo urbano se dispara en plena crisis de la vivienda, un 41% más en un año, y los promotores avisan: «Esto encarecerá aún más los pisos»

Ante las dificultades para acceder a una vivienda, tanto para comprar como para alquilar, la Xunta apuesta por incrementar la oferta con la construcción de más inmuebles para así abaratar precios y hacerla más asequible. Pero edificar sale cada vez más caro, pues a los elevados costes de mano de obra y materiales se suma ahora que los promotores también tienen que hacer frente a una subida del precio del suelo urbano. Según los datos del Ministerio de Vivienda correspondientes al tercer trimestre de 2025, en el último año el valor del metro cuadrado se disparó un 41% y Galicia fue además la comunidad autónoma con mayor aumento del Estado.

El metro cuadrado se situó en Galicia en 116,8 euros entre los pasados meses de julio y septiembre, cuando en el tercer trimestre de 2024 el precio fue de solo 82,7 euros. Y no es algo puntual, pues si se analizan en conjunto los tres primeros trimestres de 2025 el coste medio estuvo en torno a los 104 euros, cuando en ese mismo periodo del año anterior el valor apenas superó los 94 euros.

«Va a tener repercusión en los precios, se encarecerá más la vivienda», explica el presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Pontevedra (Aproin), Javier Garrido. Aunque lo que más les está afectando ahora mismo es el encarecimiento de los costes de la construcción como materiales y mano de obra, advierte que, de seguir así, «habrá pisos que no tendrán quien los compre». Es por esa razón que confía en que el precio del suelo urbano «se vaya asentando».

Comparativa por comunidades

El encarecimiento de los solares para edificar que sufre Galicia contrasta con el estancamiento de los precios a nivel nacional. Solo aumenta su coste en doce comunidades mientras baja en el resto. Y, entre las autonomías con las tarifas al alza, la gallega experimenta el mayor aumento: un 41%. Tras ella se sitúan Madrid (34%) y La Rioja (32%).

En todo caso, tal y como apunta Garrido, el hecho de que Galicia sea la autonomía donde más sube el precio de suelo urbano se debe también a que «partía de valores muy bajos». Y, a pesar de las subidas, la comunidad sigue siendo la cuarta con el coste más económico de los terrenos para edificar.

Garrido atribuye el aumento de los precios del suelo urbano a la demanda de vivienda que se concentra «esencialmente» en el área de A Coruña y de Vigo. «Y en la ciudad olívica llevábamos mucho tiempo sin plan de urbanismo, por lo tanto, había una demanda insatisfecha que provocó que ahora los suelos sean más caros», explica.

De hecho, lo que más suben son los suelos urbanos consolidados, que son aquellos que ya están preparados para edificar y no necesitan de ningún trámite intermedio. Precisamente un reciente informe del Ministerio de Vivienda advertía de que, aunque en Galicia, hay grandes áreas para edificar hasta 46.000 pisos, la mayoría aún están sin urbanizar.

Precio del suelo urbano por CC AA / Hugo Barreiro

Diferencias por concellos

Aunque el precio medio del metro cuadrado de suelo en Galicia es de 116,8 euros, las diferencias por zonas son abismales. En ciudades como A Coruña o Vigo es casi el doble (223 euros), mientras que en los concellos de entre 5.000 y 10.000 habitantes solo cuesta 49 euros el metro cuadrado.

El encarecimiento de los solares para construir va acompañado de un aumento de las operaciones de compraventa, lo que revela un mayor interés en la construcción de vivienda. En los tres primeros trimestres de 2025 hubo 557 transacciones de suelo urbano, un 37% más que el año anterior.

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Desde el Laboratorio del Territorio de la Universidade de Santiago el investigador José María Tubío-Sánchez llama, en todo caso, a la cautela pues advierte que será necesario analizar un periodo temporal más amplio para comprobar si efectivamente se consolida esta alza de precios del suelo urbano o es algo puntual.