¿Eres profesor? En Galicia estarás obligado a formarte en competencias digitales y contará en las oposiciones

Que el alumnado utiliza las herramientas de inteligencia artificial (IA) es una realidad que todos los profesores conocen. La cuestión es cómo se emplean, qué saben los docentes al respecto y cómo pueden sacarle partido a unas herramientas que llegaron para quedarse desde un punto de vista pedagógico, ético y responsable en aras de una enseñanza de calidad. Para ello, los profesores tienen que formarse. Si ya se contemplaba que ese ámbito les haría volver al aula como alumnos dentro del Plan de Benestar Dixital, ahora esa capacitación será obligatoria, si bien contará como mérito en las oposiciones.

Lo explicó este miércoles el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en Santiago, en una jornada divulgativa sobre la futura Lei de educación dixital ante un centenar de integrantes de la Rede de Formación do Profesorado. En ese foro, avanzó que Galicia establecerá en dicha normativa como obligatoria la formación digital de los docentes y que se «valorarán» dichos conocimientos en los procesos selectivos.

En todo caso, Rodríguez matizó que esa obligatoriedad se ceñirá a competencias consideradas estratégicas e «imprescindibles» para el «buen» funcionamiento del sistema. La competencia digital formaría parte de un proceso de «continua actualización» y sucesión de «nuevas exigencias» de conocimientos del profesorado, que en los últimos años ha visto cómo cambiaba el paradigma que supone educar a ciudadanos del futuro, con la incorporación de competencias transversales, la apuesta por la inclusión y la diversidad o el refuerzo de las destrezas lingüísticas.

Revisión del modelo de formación inicial

Incluso el propio modelo de formación inicial y de posterior acceso a la profesión está siendo revisado por el Ministerio de Educación desde hace varios años. En esa línea, también Galicia buscará «garantizar la coherencia entre la formación inicial exigida en las facultades y las necesidades reales» de los educadores.

Durante la jornada, Rodríguez adelantó al profesorado el «espíritu» y los «principales contenidos» del proyecto de Lei de educación dixital, que presentó como un texto «pionero y único» en el Estado y que, defendió, servirá para avanzar en «la consolidación e una enseñanza híbrida» mediante «normas claras y responsables que den certeza al profesorado, a los alumnos y a sus familias».

Ese aprendizaje no solo redundará en el alumnado, sino también en la carrera profesional del maestro o profesor. Respecto a cómo se baremará esa formación, el conselleiro mencionó que esos conocimientos digitales contarán como méritos en los procesos de ingreso en la función pública docente y en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo específicos, donde se evaluará la «idoneidad» para el desempeño de estas funciones. De hecho, la Xunta explica en un comunicado que «de ser el caso», podrá exigirse «un nivel mínimo acreditado» de competencia digital en ciertos puestos.

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Ya este lunes el conselleiro ofreció detalles de la nueva ley en el Consello de la Xunta. Cuando se aprueba, quedará prohibida la grabación de clases o la difusión de exámenes del alumnado en las redes.