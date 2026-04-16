Madrid reúne a 340 finalistas de toda España en la gran competición escolar de empresa, con Galicia como tercera comunidad con más alumnos

Madrid acoge este viernes la final nacional de Young Business Talents, una competición educativa de simulación empresarial que reunirá a 340 estudiantes preuniversitarios de 78 centros docentes de toda España. La cita, organizada por ABANCA y Praxis MMT, coronará al mejor equipo de “empresarios virtuales” del país tras una jornada en la que los participantes deberán gestionar una empresa simulada y tomar decisiones en tiempo real.

El dato nacional refleja la dimensión de un programa que arrancó en noviembre con 11.187 alumnos de 406 centros educativos de toda España. Tras superar distintas fases online desde sus aulas y con la ayuda del profesorado, solo 100 equipos han logrado clasificarse para esta final presencial en Madrid.

En ese mapa estatal, Galicia destaca como la tercera comunidad con más representación, con 39 estudiantes finalistas, solo por detrás de Andalucía, con 69, y Cataluña, con 49. Por delante de autonomías como Castilla y León, con 37 alumnos; la Comunidad de Madrid, con 32; y la Comunitat Valenciana, con 29, la comunidad gallega consolida así su peso en una de las principales competiciones formativas ligadas al mundo de la empresa.

Los finalistas cursan 4º de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior, y tienen entre 15 y 21 años. Durante la final, distribuidos en equipos de tres o cuatro integrantes, asumirán el papel de directivos de una empresa virtual del sector alimentario, especializada en productos lácteos. Su objetivo será lograr la máxima rentabilidad y situar su compañía como la más competitiva del mercado dentro del entorno simulado.

La prueba exigirá tomar decisiones estratégicas en áreas como marketing, ventas, operaciones, producción, recursos humanos y finanzas, reproduciendo de forma práctica el funcionamiento de una empresa real. Esa combinación de estrategia, análisis y rapidez en la toma de decisiones es la que convierte esta iniciativa en una referencia dentro de los programas de emprendimiento dirigidos a estudiantes antes de su salto a la universidad o al mercado laboral.

En clave gallega, el certamen también deja un balance histórico relevante. En las catorce ediciones celebradas hasta ahora, los estudiantes de Pontevedra han logrado tres victorias, lo que sitúa a la provincia como una de las más exitosas del país en el palmarés de la competición, solo por detrás de Tarragona, que suma cuatro triunfos. Barcelona cuenta con dos, mientras que Madrid, Murcia, Córdoba, Castellón y Valladolid han conseguido un primer puesto cada una.

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La final repartirá más de 10.000 euros en premios destinados tanto a estudiantes como a docentes, además de diplomas acreditativos. En la pasada edición, el triunfo fue para tres alumnos de grado medio y superior del IES Arca Real de Valladolid.