Adiós a la gripe aviar en Galicia: El Gobierno levanta el confinamiento de aves en todo el país al mejorar el riesgo

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha decidido suprimir desde hoy, 16 de abril, el confinamiento obligatorio de las aves de corral en todo el país tras constatar una evolución favorable de la gripe aviar en las últimas semanas. La medida, publicada en el BOE, elimina las limitaciones que obligaban a mantener a estos animales encerrados en los municipios en los que aún persistían, y a suspender concentraciones avícolas, vigentes desde noviembre de 2025. Este paso supone ir más allá de la flexibilización aplicada el pasado 1 de abril, cuando ya se había iniciado una desescalada parcial, afectando a los humedales y a los municipios considerados de mayor riesgo.

Así las cosas, según el Ministerio, la retirada total de las medidas responde a la mejora del escenario epidemiológico y a la eficacia de las actuaciones preventivas. De hecho, desde la entrada en vigor del confinamiento solo se han detectado dos brotes en granjas comerciales, ambos en Lleida diciembre de 2025 y enero de 2026, a pesar del elevado número de casos en aves silvestres en los últimos meses.

40 concellos gallegos bajo restricciones a principios de este mes

No obstante, la situación en Galicia ilustra la cautela con la que se ha gestionado la crisis. A comienzos de abril, cuarenta concellos continuaban bajo restricciones al formar parte de las zonas de especial riesgo y vigilancia, donde las autoridades consideraban necesario mantener a las aves encerradas como medida preventiva. Incluso se han seguido detectando focos en fauna silvestre en la comunidad, tal y como informó Consellería do Medio Rural, lo que ha reforzado la prudencia en la toma de decisiones.

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Pese al levantamiento generalizado, el Gobierno insiste en que las explotaciones avícolas deben mantener estrictas medidas de bioseguridad y extremar la vigilancia para evitar el contacto con aves silvestres. Asimismo, recomienda comunicar de inmediato cualquier sospecha de enfermedad. Además, España mantiene además el estatus de país libre de gripe aviar reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), lo que permite la normalidad en el comercio de aves y productos derivados. En este contexto, las autoridades recuerdan que el consumo de carne de ave y huevos es seguro, siempre que estén correctamente cocinados, aunque aconsejan evitar el contacto con animales enfermos o muertos.