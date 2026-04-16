Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Juicio de la Primitiva millonaria: la conclusión de la policíaEl propietario del edificio de ronda de Outeiro planea venderlo enteroLa Xunta rebaja a "deficiente" el estado de La Terraza de SadaA Coruña vuelve a quedarse a oscuras en su bar más vikingoO Deportivo adapta o seu nome ao topónimo da cidade
instagramlinkedin

El rey emérito, fiel a sus hábitos: acude a cenar a un restaurante de O Grove

Ya se ha encontrado con alguno de sus amigos más cercanos

El rey emérito en O Grove

El rey emérito en O Grove / Europa Press

R. P.

Pontevedra

En sus primeras horas en Sanxenxo en la que es su primera visita a Galicia este año debido al estallido de la guerra en Oriente Próximo, Juan Carlos I ya se ha reencontrado con algunos de sus amigos más cercanos. Hace tan solo unos días el rey emérito recibía en la Asamblea Nacional francesa el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias, 'Reconciliación' por lo que probablemente esta reunión haya servido también como celebración.

Fiel a sus hábitos cada vez que está en Sanxenxo, Juan Carlos I abandonaba la casa de su amigo Pedro Campos en Sanxenxo para acudir a uno de sus restaurantes preferidos, Marisquería D'Berto de O Grove, para reunirse con algunos de sus amigos antes del comienzo este fin de semana de la Liga Nacional de la clase 6 metros en el Real Club Náutico. Especialmente relajado y sonriente, el rey emérito abandonaba las instalaciones del restaurante con ayuda de su personal de seguridad que le acompañó hasta el coche que le iba a llevar de regreso a casa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El propietario del edificio número 137 de la ronda de Outeiro, en Os Mallos, planea vender el bloque entero tras desinfectarlo y realizar obras exigidas por el Concello de A Coruña
  2. Los vuelos de Londres, Málaga y Valencia abandonaron Alvedro con una ocupación media del 90% en su último mes
  3. Binter lanza una promoción para volar entre A Coruña y Canarias por 80 euros el trayecto
  4. La Policía concluye que el apostante de la Primitiva millonaria estaba delante del lotero cuando se comprobó el boleto
  5. La Xunta rebaja de 'aceptable' a 'deficiente' el estado de La Terraza, que languidece sin plazos para su rehabilitación
  6. Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos
  7. O Deportivo adapta o seu nome ao topónimo da cidade: será da Coruña
  8. La heladería artesanal mejor valorada de A Coruña: 'Nuestro helado de mango es como morder la fruta natural

El rey emérito, fiel a sus hábitos: acude a cenar a un restaurante de O Grove

El rey emérito, fiel a sus hábitos: acude a cenar a un restaurante de O Grove

Madrid reúne a 340 finalistas de toda España en la gran competición escolar de empresa, con Galicia como tercera comunidad con más alumnos

Madrid reúne a 340 finalistas de toda España en la gran competición escolar de empresa, con Galicia como tercera comunidad con más alumnos

Renfe activa los billetes para la deslumbrante Ruta de los Faros de los Trenes Turísticos de Galicia

Renfe activa los billetes para la deslumbrante Ruta de los Faros de los Trenes Turísticos de Galicia

La batalla por el lobo da un salto en Galicia: ecologistas llevan al TSXG la desprotección del animal y piden que la ley llegue al Constitucional

La batalla por el lobo da un salto en Galicia: ecologistas llevan al TSXG la desprotección del animal y piden que la ley llegue al Constitucional

El gran caos de las balizas V16: casi 900.000 conductores circulan en Galicia en la ilegalidad sin saberlo

El gran caos de las balizas V16: casi 900.000 conductores circulan en Galicia en la ilegalidad sin saberlo

Más familias podrán optar a una vivienda pública en Galicia tras elevar la Xunta el umbral de renta

Más familias podrán optar a una vivienda pública en Galicia tras elevar la Xunta el umbral de renta

Adiós a la gripe aviar en Galicia: El Gobierno levanta el confinamiento de aves

Adiós a la gripe aviar en Galicia: El Gobierno levanta el confinamiento de aves

La vida en pausa de los migrantes indocumentados en Galicia: «La regularización nos abre la puerta a trabajar, cotizar y salir adelante»

La vida en pausa de los migrantes indocumentados en Galicia: «La regularización nos abre la puerta a trabajar, cotizar y salir adelante»
Tracking Pixel Contents