El rey emérito, fiel a sus hábitos: acude a cenar a un restaurante de O Grove
Ya se ha encontrado con alguno de sus amigos más cercanos
R. P.
En sus primeras horas en Sanxenxo en la que es su primera visita a Galicia este año debido al estallido de la guerra en Oriente Próximo, Juan Carlos I ya se ha reencontrado con algunos de sus amigos más cercanos. Hace tan solo unos días el rey emérito recibía en la Asamblea Nacional francesa el Premio Especial del Jurado del Libro Político por sus memorias, 'Reconciliación' por lo que probablemente esta reunión haya servido también como celebración.
Fiel a sus hábitos cada vez que está en Sanxenxo, Juan Carlos I abandonaba la casa de su amigo Pedro Campos en Sanxenxo para acudir a uno de sus restaurantes preferidos, Marisquería D'Berto de O Grove, para reunirse con algunos de sus amigos antes del comienzo este fin de semana de la Liga Nacional de la clase 6 metros en el Real Club Náutico. Especialmente relajado y sonriente, el rey emérito abandonaba las instalaciones del restaurante con ayuda de su personal de seguridad que le acompañó hasta el coche que le iba a llevar de regreso a casa.
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