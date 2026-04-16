El Sergas abonará al personal médico las guardias de 24 horas en sábado en el PAC con un plus de 168 euros

En la puerta, una protesta contra lo que organizaciones sindicales definen como el «decretazo», la normativa con la que el Sergas extenderá el horario de apertura y de funcionamiento de los puntos de atención continuada (PAC) a la mañana de los sábados para «reforzar la continuidad asistencial en la atención primaria», según defienden el Ejecutivo. Dentro, en Santiago, la Conselleria de Sanidade y los sindicatos de la Mesa Sectorial del ramo se sentaron este miércoles para negociar las condiciones laborales y retributivas que supone esa extensión, rechazada por muchos trabajadores y desde diversos sectores.

El encuentro se saldó con el visto bueno de tres sindicatos a esas medidas, CSIF, CC OO y UGT. Los primeros avalaron una compensación económica para el personal implicado, aunque esa iría asociada a 24 horas de trabajo efectivo los sábados. El plus será de 168 euros para médicos, 135 para el personal de enfermería y 96 para el personal de gestión y servicios, informan desde la Consellería de Sanidade, que explica que esa retribución adicional tendría vigencia a partir del 1 de junio.

Rechazo de CIG-Saúde

CIG-Saúde explica en un comunicado que rechazó la propuesta argumentando que Sanidade abonará esas compensaciones como parte de un «programa especial», lo que deja abierta, denuncian, la posibilidad de que ese extra pueda ser modificado o incluso eliminado de forma unilateral por la Consellería en cualquier momento. Además, lo consideran «insuficiente» y «discriminatorio», dado que se quedarían fuera aquellos trabajadores que no realicen la jornada completa ese día.

En el mismo comunicado, CIG-Saúde tacha de «especialmente grave» que tres organizaciones sindicales avalen un acuerdo que, alegan, no resuelve ninguno de los problemas estructurales denunciados por el personal de los PAC y que «contribuye a legitimar una política de recortes e imposiciones por parte de la Consellería».

Esta organización sindical volvió a exigir retirar el decreto por entender que «agrava la precariedad de las condiciones de trabajo» y porque «supone un nuevo ataque a las condiciones de trabajo del personal sanitario y a la calidad asistencial, al ampliar de manera unilateral el horario de los PAC, incorporando los sábados como atención continuada en igualdad con los domingos y festivos».

Voluntariedad

Precisamente, decenas de trabajadores de los PAC de Galicia, con el apoyo de este sindicato, se concentraron ante la sede de la Consellería de Sanidade, coincidiendo con la celebración de la mesa sectorial.

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En todo caso, fuentes sindicales señalan que es posible que el Consello de la Xunta refrende ya el lunes próximo el decreto, toda vez que sí se llevará al gabinete de gobierno el acuerdo de voluntariedad firmado el pasado 27 de marzo. Ese acuerdo fue presentado por el Sergas como una medida para «garantizar la cobertura de la atención continuada, de forma compatible con los acuerdos para la reducción de jornada ordinaria a 35 horas semanales y el actual contexto de sobrecarga estructural y déficit de profesionales».