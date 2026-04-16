Trabajo pide al PP atajar el absentismo gestionando bien la sanidad y "no perseguir a trabajadores enfermos"

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha respondido al Partido Popular (PP) que para combatir el absentismo laboral es necesario gestionar bien la sanidad pública y "no perseguir a trabajadores enfermos". Así lo ha indicado este jueves durante una Comisión de Trabajo y Economía Social en el Senado en respuesta a una pregunta de la senadora del Partido Popular (PP), María Teresa Ruiz-Sillero, sobre si el Gobierno está haciendo algo para combatir el incremento del absentismo en España.

Sobre la cuestión, el secretario de Estado ha recalcado que el Gobierno está preocupado por el absentismo, pero que no comparten la visión que desde el PP hacen sobre esta realidad, ya que al Ejecutivo le preocupa que los trabajadores no enfermen y que el trabajo no suponga un riesgo psicosocial para aquellos que todos los días van a la oficina, al supermercado o al despacho. "El problema del absentismo en nuestro país está inmediatamente vinculado a las listas de espera de atención en la sanidad pública y mientras ustedes sigan gestionando la sanidad pública en nuestro país de manera tan incapaz como lo hacen las comunidades autónomas un problema importante del absentismo no quedará resuelto", ha expuesto Pérez Rey.

Así, ha acusado al PP de ir a "por el más débil" y les ha pedido gestionar mejor la sanidad pública en Andalucía o Galicia para que cuando una persona vaya a operarse o tenga un riesgo psicosocial, pueda contar con profesionales desde la sanidad pública que les atiendan "bien y rápido". "Verán como así el absentismo quedará resuelto de manera eficaz y contundente", ha expuesto Pérez Rey.

Durante su comparecencia, los senadores populares María Teresa Ruiz-Sillero, José Manuel Balseiro y José Manuel Hernando han acusado al Gobierno de incrementar el pluriempleo en el país, no ocuparse de la mala situación de las oficinas del SEPE y del incremento de los accidentes de trabajo respecto a 2024. Sobre estas cuestiones, el secretario de Estado ha negado las acusaciones y ha asegurado que el empleo que se ha creado tras la reforma laboral en España es de calidad, con una tasa de temporalidad que se ha rebajado hasta cifras similares a la media europea; que las oficinas del SEPE están "muy modernizadas" y la atención ciudadana está garantizada y que el Ministerio de Trabajo va a modernizar la Ley de para la que ha pedido al PP su apoyo.

Niega problema de vacantes

En esta línea, el secretario de Estado ha sido cuestionado durante su participación en la Comisión de Trabajo por el senador del Partido Popular (PP) José Ramón Díez de Revenga sobre la dificultad para encontrar trabajadores en algunos sectores, como en la construcción, pese a los 2,5 millones de trabajadores en desempleo que hay en España.

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El senador popular ha exigido al Gobierno actuar y promover la incorporación de un millón de trabajadores al sector de la construcción en los próximos cinco años para alzar las 700.000 viviendas que hacen falta, a lo que el secretario de Estado de Trabajo ha respondido negando que exista un problema de vacantes en España. "Si usted se va a Eurostat, somos el cuarto país con menos vacantes disponibles de todos los de la Unión Europea", ha expuesto Pérez Rey, que ha subrayado que el Ministerio de Trabajo actúa "de la mano" con el sector de la construcción para actualizar el catálogo profesional de ocupaciones, pero que no está a favor confiar todo el desarrollo económico del país al sector de la construcción y fomentar una economía de la "cultura del pelotazo".