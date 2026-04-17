Oposiciones para profesores en Galicia: Educación infantil, la oposición más disputada con 24 aspirantes por cada plaza

La batalla por una plaza fija en la enseñanza pública gallega volverá a ser intensa este verano, aunque algo menos que en años anteriores. La Xunta de Galicia acaba de publicar una lista provisional con 15.733 personas admitidas para 1.601 plazas en las oposiciones docentes de 2026, una cifra que supone una caída cercana al 23% respecto al año pasado, con 4.689 aspirantes menos, tras el acuerdo que exime a los interinos de la obligación de presentarse. Las pruebas comenzarán el 20 de junio.

Pese a ese descenso global, hay especialidades en las que la competencia seguirá siendo feroz. La más exigente, según el cruce entre número de admitidos y vacantes, será Educación Infantil, con 1.964 aspirantes para 80 plazas, lo que deja una ratio de 24,5 opositores por puesto. Muy cerca aparecen Educación Física de Secundaria, con 483 admitidos para 20 plazas (24,1 por plaza), y Tecnología, con 354 para 15 (23,6). También sobresalen Geografía e Historia, con 771 candidatos para 35 plazas (22 por puesto), y Audición y Lenguaje, con 769 para 41 (18,7).

En el grupo de especialidades con más presión también se sitúan Orientación Educativa (279 aspirantes para 15 plazas), Biología y Geología (453 para 25), Educación Física de Maestros (452 para 25) y Construcciones Civiles y Edificaciones (140 para 8), todas ellas muy por encima de la media general, que ronda los 9,8 aspirantes por plaza.

Menos presión

En el extremo contrario figuran algunas ramas técnicas y de idiomas clásicos, donde las posibilidades estadísticas son mayores. Latín parte con 77 admitidos para 28 plazas; Sistemas y Aplicaciones Informáticas, con 119 para 40; e Informática, con 104 para 30. También presentan una competencia más moderada Soldadura y Lengua e Literatura Gallega.

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Por cuerpos, la convocatoria reparte 476 plazas para maestros, 852 para Secundaria y 60 para profesores especialistas en sectores singulares de FP, además de 213 de promoción interna. En conjunto, el mapa que deja esta convocatoria confirma que las áreas más generalistas y con mayor tirón vocacional seguirán siendo las más caras de conquistar.