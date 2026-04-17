La Xunta acomete el mayor movimiento de personal de su historia: 3.200 empleados públicos cambian de puesto, el 12 por ciento de toda la plantilla

Cambio masivo de sillas en la Xunta de Galicia. El Gobierno gallego realizará el mayor movimiento de personal de su historia, pues un total de 3.200 trabajadores públicos se trasladarán a un nuevo puesto. Son el 12 por ciento de todos los efectivos de la Administración autonómica. El Diario Oficial de Galicia publica hoy la resolución para adjudicar las plazas en el concurso de traslados de los cuerpos generales, que afecta a 1.070 personas.

Tras este proceso la próxima semana otros 2.100 empleados podrán elegir destino definitivo. Se trata de efectivos que ocupaban una plaza provisional pendientes de una ocupación definitiva o que superaron algún proceso selectivo de estabilización en la administración general de la Xunta y estaban esperando a que les asignaran su puesto. A estos trabajadores se le ofertarán las plazas vacantes no adjudicadas en el concurso de traslados.

«Es el mayor movimiento de trabajadores , que afecta al 12 por ciento de los efectivos de la Xunta», señala la Administración autonómica. «El objetivo es mejorar la dotación de personal y la prestación de servicios públicos a la ciudadanía», explican desde el Gobierno gallego.

Coordinación

En las próximas semanas se publicará el resultado de la elección de destino y se realizará de forma coordinada la toma de posesión de las 1.070 personas empleadas públicas a las que se les adjudicó un puesto en el concurso y de las 2.100 personas convocadas a la elección de destino. De esta forma, queda garantizada la continuidad en la prestación de los servicios públicos durante el proceso. «Y al mismo tiempo se optimiza el funcionamiento de la administración con la estabilización de los empleados públicos», defiende la Xunta.

La Administración autonómica debe afrontar además un importante relevo de plantilla en los próximos cinco años. La Consellería de Facenda calcula que se jubilarán 5.000 empleados públicos.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, explicó en el pasado Debate del Estado de la Autonomía que la Xunta convocó ya más del 80 por ciento de las nuevas plazas de trabajadores públicos que estaban comprometidas a través de más de 300 procesos selectivos. Y anunció que en las próximas semanas se aprobará una nueva oferta de empleo público que agotará la tasa de reposición permitida por el Gobierno y que contará con más de 800 puestos.