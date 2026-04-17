La Xunta pedirá a las universidades que incorporen competencias digitales a sus estudios para formar a profesores

La IA lo está revolucionando todo y cambiará la manera de enseñar y de aprender. Los profesores no tendrán más remedio que ponerse al día. De hecho, la Consellería de Educación quiere que la formación en nuevas tecnologías sea obligatoria y además la valorará como mérito en los procesos selectivos. Sin embargo, hay un problema de base: la instrucción que reciben los futuros docentes en las universidades sobre materias digitales es más bien escasa. Los planes de estudio de los grados para convertirse en maestro están «desfasados», según los expertos, y en el máster de Secundaria directamente no hay ninguna asignatura centrada en abordar estos conocimientos. La Xunta es consciente de estas carencias. Por esta razón, hablará con las universidades para que se adapten a esta nueva realidad.

La Consellería de Educación propondrá a las instituciones universitarias gallegas que incluyan en sus planes de estudio para formar maestros y profesores de Secundaria materias que permitan a los profesores «adquirir unas destrezas y un conocimiento básico de las herramientas digitales».

En los grados de educación infantil y primaria sí existe alguna asignatura obligatoria de tecnología, pero expertos en educación aclaran que los títulos actuales llevan sin actualizarse 15 años y no incluyen cuestiones como la inteligencia artificial. Y en el máster habilitante para Secundaria directamente no hay ninguna asignatura al respecto.

Normativa estatal

Según explican desde el departamento que dirige Román Rodríguez, el contenido de los másters universitarios, como el de profesorado, es diseñado por las universidades dentro de su autonomía «atendiendo a las pautas generales de la normativa estatal».

Sin embargo, la Xunta les propondrá cambiar sus planes de estudio para actualizar la formación del profesorado y adaptarla al avance de las nuevas tecnologías y la IA. Y confía en llegar a buen puerto, pues cree que «hay sensibilidad suficiente para entender esta necesidad».

En todo caso, desde Educación reclaman al Gobierno central que diseñe una nueva carrera profesional docente que «dé respuesta a los nuevos desafíos, prestigie la profesión y blinde la calidad del sistema».

Galicia cuenta ya con un marco propio de competencias que establece qué conocimientos y destrezas debe tener un profesor. Y se prioriza ya la formación digital a través de la formación continua, es decir, una vez aprueban las oposiciones, porque es ahí donde la Xunta tiene margen de actuación. Además, a través de la Lei de Educación Dixital que está elaborando la consellería, se pretenden mejorar las capacidades digitales de los docentes.

Sin embargo, la formación en las universidades depende de las propias instituciones académicas y de la normativa estatal. Por esta razón, Educación advierte que se debe buscar «coherencia entre la formación inicial exigida en las facultades y las necesidades reales de los docentes en las aulas».

Formación obligatoria

Ya en el Plan de Benestar Dixital de la Xunta, la consellería se propuso impulsar la capacitación del profesorado en el uso pedagógico, ético y responsable de la inteligencia artificial y las herramientas digitales para garantizar una enseñanza de calidad y reforzar su adaptación a un sistema educativo en plena transformación. Para ello, en colaboración con las universidades, se preveían acciones formativas dirigidas a los docentes en nuevas tecnologías.

Pero esta semana el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, anunció que estas formaciones serán «obligatorias». Y además las competencias digitales contarán como un mérito en los procesos de ingreso en la función pública docente y en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo específicos, donde se evaluará la «idoneidad» para el desempeño de estas funciones. De hecho, la Xunta explica que «de ser el caso», podrá exigirse «un nivel mínimo acreditado» de conocimientos en nuevas tecnologías en ciertos puestos.

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En todo caso, la Xunta aún no ha determinado qué nivel mínimo de destrezas va a pedir al profesorado. «Ahora mismo existe un proceso de acreditación de competencias digitales y lo que vamos a hacer es reforzar la formación y dotar y capacitar al profesorado para que tenga competencias básicas y fundamentales para dominar todo lo que tiene que ver con este mundo que afecta, por una parte, a los aspectos puramente educativos y didácticos, pero también a la gestión de contenidos, la búsqueda de información o la ordenación de materiales», aclaran fuentes de la consellería.