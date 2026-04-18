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Archivo judicial

Rueda defiende que Villares es «muy recuperable para la vida pública»: «Él tendrá que decidir lo que quiere hacer»

«Para mí es perfectamente válido», señala el presidente de la Xunta

La oposición se niega a disculparse y rechaza «lecciones» del PP

Rueda abraza a Villares en su despedida tras dimitir el pasado año por la denuncia de agresión sexual.

Rueda abraza a Villares en su despedida tras dimitir el pasado año por la denuncia de agresión sexual. / Xoán Álvarez

R. S. C.

Santiago

Tras el archivo de la causa contra el exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, por agresión sexual, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, le abre de nuevo la puerta para reincorporarse a un cargo público. «Es muy recuperable, pero tendrá que decidir lo que quiere hacer», señaló, al tiempo que mostró su «alegría» después de que lo eximieran de culpa e instó a la oposición a disculparse.

Villares dimitió el pasado mes de junio tras ser denunciado por la modelo y presentadora Paloma Lago por agresión sexual. Y el pasado 7 de abril la Audiencia Provincial de A Coruña decidió archivar el caso. Rueda celebró este viernes que «todo haya terminado». Así lo aseguró un día después de una comparecencia del exconselleiro en la que anunció que pedirá el reingreso en el PPdeG, del que había solicitado la baja.

En cuanto al «futuro» de Villares, preguntado sobre si se va a reincorporar a su equipo, enfatizó que se confirma que «queda exonerado de toda responsabilidad, de culpa, y que es completamente inocente». El siguiente paso, aclaró, será que pida el reingreso en el PPdeG.

«A partir de ahí, ya veremos. Creo que es muy recuperable para la vida pública, pero, al final, la vida pública es parte de la vida, y él tendrá que decidir lo que quiere hacer. Para mí era perfectamente válido antes de que empezase todo esto y, ahora, por tanto, no hay ninguna razón para que no lo sea», argumentó.

Rueda comentó que el proceso fue, «evidentemente, muy duro desde el punto de vista personal». Y además censuró que la oposición no se haya disculpado con Villares.

Oposición

Pero BNG y PSdeG no solo se niegan a excusarse, sino que mantienen su tono crítico con el presidente de la Xunta. «No nos movemos ni un ápice de las declaraciones que hemos hecho», sentenció la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón. Así, insiste en que su formación estará siempre «del lado de las mujeres que denuncien; denuncien a quien denuncien y afecte a quien afecte». Además, ironizó con que el PP pretenda dar «lecciones de feminismo». «Lo que acabamos de ver es cómo se acosaba a una mujer que denunciaba un caso de acoso sexual».

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De la misma manera, la viceportavoz del PSdeG, Lara Méndez, rechazó que el PP dé a su grupo «ningún tipo de lecciones». «Siendo respetuosos con el archivo judicial», que «resuelve la situación del exconselleiro con la justicia», apuntó que su partido seguirá criticando «la actuación del señor Rueda ante estos hechos». En este sentido, censuró que el presidente de la Xunta «escondió durante meses» la denuncia al exconselleiro por agresión sexual.

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