Maquinistas culpan a Renfe y su «ineficiencia en la gestión» de la cancelación de 9 trenes en Galicia

Las cancelaciones de 9 trenes y más de 2.100 plazas este lunes en el Eje Atlántico se podrían haber evitado. Es la teoría que sostiene el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), quienes achacan a la «ineficiencia en la gestión» de Renfe la supresión de los servicios entre A Coruña, Santiago y Vigo comunicadas a última hora del domingo.

Desde el sindicato mayoritario de este personal apuntan que «hay plantilla suficiente» en la base para Media Distancia de la ciudad olívica para cubrir este tipo de contigencias y va más allá. Según ha podido confirmar esta redacción a través de diversos testimonios, los cuatro maquinistas solicitaron el viernes un permiso para atender otras tareas -administrativas y sindicales- en su jornada laboral. Pese a ello, desde la operadora pública no se logró personal alternativo, aunque «podrían haberlo resuelto pero quedaron descubiertos», explican las mismas fuentes.

Esta situación se suma al malestar mostrado desde varios ámbitos ferroviarios por el «Plan Galicia 2026» anunciado por el presidente de la compañía, Álvaro F. Heredia, durante una breve visita a Santiago y Ourense el viernes. Desde el sector cuestionaban el alcance real del mismo, ya que solamente supondrá dos nuevas circulaciones entre Vigo y A Coruña, y no incluye la reposición total de las frecuencias eliminadas en 2020 por la pandemia del coronavirus.

Trenes afectados

Los servicios afectados por esta ausencia de maquinistas este lunes fueron los Media Distancia entre Vigo a A Coruña a las 05.08, a las 08.00 y a las 10.35 horas por la mañana y, por la tarde, el de las 17.16 entre Vigo y Santiago de Compostela.

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En sentido contrario, los trenes afectados eran los que tenían prevista su salida de la estación de A Coruña con destino Vigo a las 08.00, las 11.06 y a las 14.05 horas, cuyos viajeros pudieron hacer el trayecto por carrera. También se vieron suprimidos el servicio de Media Distancia que partía de Santiago a Vilagarcía de Arousa a las 19.10 horas y el de Vilagarcía a Santiago a las 20.35 horas. En total, más de 2.100 plazas entre servicios regionales y los MD con trenes S-121.