Pontón reclama a Rueda que desautorice la moción de censura en Lugo: “Es inmoral”

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reclamó este lunes al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que desautorice “inmediatamente” una posible moción de censura en Lugo, al considerar que sería una operación "inmoral". "Sería una "indecencia desde el punto de vista político y moral", sentenció.

Pontón se refirió así al anuncio de que en las próximas horas podría registrarse una moción de censura en el Concello de Lugo. Según denunció, no se entendería “ni en Lugo ni en el conjunto del país” que el Partido Popular intentase alcanzar la alcaldía “aprovechándose de la muerte de dos concejalas y de una tránsfuga del Partido Socialista”.

La dirigente nacionalista sostuvo que “en política no vale todo” y defendió que el PP debe respetar “la voluntad que salió de las urnas” en las pasadas elecciones municipales en Lugo. En este sentido, censuró que los populares puedan intentar conseguir “en los despachos, con acuerdos oscuros”, lo que, a su juicio, no lograron en las urnas.

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Pontón insistió en pedir a Rueda que intervenga para frenar una operación que calificó de “indecente e impresentable políticamente”. A su entender, promover una moción de censura en estas circunstancias supondría traspasar una línea ética y política que no debería cruzarse.