Galicia presenta alegaciones al nuevo reglamento de Costas por "invadir competencias exclusivas" de la comunidad

Galicia ha registrado alegaciones contra el anteproyecto de modificación del Reglamento General de Costas, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), al considerar que “invade competencias exclusivas de Galicia y vulnera los derechos de los titulares de concesiones del litoral”. Así lo explicó este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que pide que “se suspenda de inmediato”.

De esta manera, el mandatario autonómico denunció la intención del Gobierno central de modificar el actual reglamento “de manera unilateral y sin ningún tipo de consulta con las comunidades y los sectores afectados”. Las alegaciones, inscritas conjuntamente por las Consellerías de Medio Ambiente y del Mar, serán detalladas este martes en el Parlamento gallego por la titular de la primera cartera, Ángeles Vázquez.

Se tratará, adelantó Rueda, de “argumentos competenciales, jurídicos y también económicos”, a través de los que rechazan una propuesta que consideran un perjuicio directo para empresas y personas con actividad en la franja costera. Entre las principales alegaciones, reprochan la “imposición de cambios en los procedimientos de otorgamiento y revocación de los títulos concesionales en la costa”, pese a tratarse de una competencia que “corresponde en exclusiva a la Administración autonómica”.

También alertan de la posibilidad de que estos cambios deriven en el pago de indemnizaciones para compensar a los posibles afectados, ya que el anteproyecto no prevé costes económicos para el Estado ni específica quién asumiría dichas indemnizaciones. Cargan, además, contra la intención de “limitar al máximo la actividad en el litoral”, ya que el texto permitiría la anulación de prórrogas ya otorgadas, la denegación de nuevas prórrogas y la aplicación de un régimen más restrictivo a futuras concesiones.

Esta normativa, según Rueda, supondría un nuevo escenario para las actividades económicas en la costa, generando inseguridad tanto para los titulares de concesiones como para las administraciones encargadas de aplicarlas. El informe de alegaciones de la Xunta advierte así del riesgo de inseguridad jurídica y conflictividad social, derivado del impacto negativo que puede tener la vulneración de derechos adquiridos por parte de los titulares de concesiones en la costa gallega.

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Pesca y acuicultura, sectores estratégicos

Por otro lado, Rueda dio cuenta del informe que la Consellería do Mar envió a la Comisión Europea para pedir que los sectores de la pesca y la acuicultura sean considerados como “estratégicos”. En palabras del mandatario, deben contar con este reconocimiento por su papel en la seguridad alimentaria, la competitividad económica y la cohesión territorial, por lo que deben situarse al mismo nivel que ámbitos clave como la agricultura o la energía.