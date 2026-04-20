Moción de censura en Lugo: el PP ya tiene los mimbres para presentarla al contar con el apoyo de una exconcejala del PSOE

Tras un cuarto de siglo con el bastón de mando en el Concello de Lugo, el PSOE ve como se le puede escapar de forma inminente a manos del PP. Y es que los populares, que se quedaron a las puertas de la absoluta en 2023 con Elena Candia a la cabeza, a falta de un solo edil, ya tiene asegurada es mayoría con el apoyo de una exconcejala socialista, María Reigosa, que desde el primer momento en que entró en la corporación municipal dejó las siglas del PSOE a un lado para irse el grupo de los no adscritos.

La presentación formal de la moción de censura parece cosa de días. La pasada semana el propio PP reconoció contactos con María Reigosa y la exedil socialista ha avanzado que respaldará la operación para sacar al PSOE, que gobierna con el BNG, del Concello lucense para entregárselo a los populares. Sostiene que es una gran oportunidad para la ciudad.

La marcha de Lara Méndez al Parlamento cuando era alcaldesa y el fallecimiento de Paula Alvarellos y Pablo Permuy hicieron correr la lista, lo que permitió la entrada en la corporación de María Reigosa, que nunca se integró en el grupo socialista y votó repetidas veces con el PP, ya desde el grupo de los no adscritos.

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Su integración nunca acabó de ser efectiva y se fue desmarcando progresivamente, a la vez que su sintonía con el PP era cada vez más visible. En marzo dejó al ejecutivo en minoría.