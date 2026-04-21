Muere en Santiago a los 95 años el economista Carlos Mella, exvicepresidente de la Xunta

El economista, jurista, político, académico y escritor gallego Carlos Mella, que fue vicepresidente de la Xunta del gobierno presidido por Xerardo Fernández Albor, ha fallecido a los 95 años, han informado este martes a EFE fuentes de la familia. Mella, nacido el 13 de agosto de 1930 en Foxo, en el municipio pontevedrés de A Estrada, falleció a las 08:10 horas de hoy en un hospital en Santiago de Compostela donde se encontraba internado desde hace varios días, precisaron las fuentes.

Doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Economía por la Universidad de la Sorbona, en París, ejerció varios cargos políticos incluido el de vicepresidente de la Xunta para asuntos económicos bajo el mandato de Fernández Albor y posteriormente lideró la lista del BNG a las elecciones al Parlamento Europeo, aunque no resultó elegido.

Mella generó cierta controversia al considerar una ofensa en 1983 que en la tradicional ofrenda al apóstol Santiago, efectuada cada 25 de julio en la catedral compostelana, el entonces rey de España, Juan Carlos I, designase como representante suyo en esa ceremonia no al presidente de la Xunta sino al delegado del Gobierno, Finalmente, el rey prefirió acudir personalmente a esa ceremonia, adelantando unos días su viaje de regreso a España desde Venezuela.

En su labor en la Xunta, también consiguió en 1984 la aceptación del Gobierno central de una emisión de deuda pública para financiar proyectos de infraestructuras y programas de inversión en Galicia por 12.000 millones de pesetas, aunque Mella reclamaba tres veces más, por lo que acabó dimitiendo.

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Como economista, fue también director de política financiera en los gobiernos de Adolfo Suárez. Además, en su larga trayectoria, fue profesor en la Universidad Complutense; presidió la Fundación Castelao y la Asociación de Escritores en Lingua Galega; recibió varios premios y escribió varios libros sobre la economía gallega pero también sobre ensayo, entre ellos 'Non somos inocentes' o 'Memorias dun ninguén'. Además de su viuda, Enriqueta, con la que compartió 68 años de matrimonio, deja dos hijos y tres nietos.