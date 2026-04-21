Cada semana la Xunta detecta infracciones en 90 negocios dedicados a alimentación, desde restaurantes a fábricas o comercios

Con lo que se come no se juega. Esa regla no es solo cuestión de etiqueta, sino que vale para toda la cadena que ha llevado a un alimento concreto a la mesa de una casa o menú de un comedor o un restaurante. Todo el proceso está sometido a un control con la intención de reducir los riesgos para la salud de las personas. En Galicia, un equipo formado por 156 inspectores vigila desde fabricantes y envasadores a tiendas minoristas y restaurantes, pasando por almacenistas y distribuidores, para asegurar que la normativa se cumpla.

En la comunidad, ese servicio autonómico detectó cada semana del año pasado irregularidades en una media de 90 establecimientos. Según datos de la Consellería de Sanidade, sus servicios de inspección, que han realizado más de 85.000 controles en el último lustro, visitaron un total de 11.087 negocios, casi el 28,8% de todos los registrados en el ramo, y detectaron algún tipo de incumplimiento en 4.687, el 42,3 por ciento de los supervisados.

Foco en la restauración

Ese sería el dato general, pero hay ámbitos que concentran más irregularidades que otros, caso de la restauración colectiva. Al respecto, el jefe de Seguridade Alimentaria de Sanidade, José Ángel Viñuela, señala que se notifican irregularidades en el 47% de los locales examinados, un porcentaje «relativamente alto». Pero también son de los más controlados: la inspección pasó revista a 5.642 negocios y halló en 2.668 algún pero.

Viñuela cree que los datos pueden tener dos lecturas, o bien que el sector «no mejora», o bien que los servicios de control son «cada vez más eficaces a la hora de detectar incumplimientos por parte de los operadores». Él opta por la segunda visión.

El desglose de las inspecciones en las que se detectan incumplimientos evidencia también, apunta, que los sectores minoristas, tanto de venta como de restauración, tienen «más problemas para cumplir con todos los requisitos de la normativa». En casi nueve de cada diez casos es en las visitas a este tipo de establecimientos donde se detectan las irregularidades. Con todo, un local puede recibir varias visitas de inspectores para verificar que alguna anomalía detectada en una primera inspección ha sido subsanada o corregida. Antes de sancionar, se empieza por corregir.

Una cuestión de higiene

Cuando un inspector controla un establecimiento, tiene en cuenta las condiciones de limpieza y desinfección, en especial de las zonas en contacto con los alimentos, de control de plagas, de higiene del personal, la temperatura, el estado de las infraestructuras o la trazabilidad de las materias primas.

El análisis de las inspecciones con déficits, más de diez mil, revela que el grueso de las carencias o malas prácticas en general está relacionado con la higiene. Esta es responsable de cuatro de cada diez deficiencias, al mismo nivel que los fallos del sistema de autocontrol, que es el mecanismo que permite a los negocios garantizar que sus productos son seguros.

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En función de la gravedad del incumplimiento detectado, los controles pueden dar lugar a propuestas de apertura de expedientes o suspensión de actividad o retirada de productos del mercado, entre otras penalizaciones. De 2025 todavía no hay detalles sobre cómo finalizaron los expedientes y con qué sanciones. Los datos de 2024 del Sergas revelan sanciones por cuestiones higiénico-sanitarias, infracciones de carácter leve, pero también se registró al menos una grave que implicó «comercialización de alimentos sin identificación y utilizando una marca sanitaria falsa»