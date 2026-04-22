El alcalde de Lugo, tras registrarse la moción de censura: «Candia asalta el Concello para montar su feudo caciquil»

Casi atropellada por la de Elena Candia y María Reigosa, la comparecencia del alcalde de Lugo Miguel Fernández empezó a las 15.30 con un cambio de localización. Pasó a ser en el exterior de, a pie de calle y a libre escucha, en apenas veinte minutos en los que sus palabras fueron claras y contundentes: «Se confirma la felonía que no me acabo de creer». Es la primera vez que habla públicamente de ello. Continuó su arranque apenado y enfadado con una moción de censura que, a su juicio, presenta una «imagen profundamente injusta de la ciudad», que «no es real». «Digan lo que digan, el Concello de Lugo funciona», sentenció.

El alcalde socialista, arropado por el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, la exregidora, Lara Méndez, la presidenta de la Deputación de Lugo, Carmela López, y por la portavoz del gobierno municipal, Ana Gónzalez Abelleira, entre otros trabajadores del equipo de gobierno, no dudó en emplear un tono duro contra la edil María Reigosa. «Tres muertos y una tránsfuga son los avales de Candia para asaltar el Concello en su alocada carrera sin escrúpulos ni límites para lograr su objetivo, que es la Deputación para montar su feudo caciquil».

En esa línea también fue su consideración sobre el programa presentado por el PP de Candia en su comparecencia, que dijo no haber escuchado, y advirtió a los lucenses que vivirán bajo un yugo «cacique» y con medidas «propias del siglo XIX». Cree que son los dos los motivos por los que el Partido Popular ha instado a presentar una moción de censura en Lugo. Por un lado, Elena Candia «tiene encuestas que nosotros [el PSdeG] conocemos, en las que el PSOE sube en votos y concejales y el Partido Popular baja». Y, por otro, «porque encontró a alguien manipulable y dispuesto a dejarse comprar». Fernández dijo no encontrarle motivación o sentido al lanzamiento de una moción de censura en menos de un año de legislatura y se preguntó «¿Qué va a cambiar en un año, cuando los presupuestos son los que ha aprobado este gobierno, y los proyectos son los que ha planificado este gobierno?».

«La estrategia está clara: no se trata de mudar la ciudad ni de hacer obras, porque en un año no es posible. Se va a dedicar a acusar, a embarrar, a judicializar y, si es posible, a comprar voluntades con los medios del Ayuntamiento y, en este caso, con los que le aporte la Xunta, que es lo que hizo desde que llegó», añadió. La verdadera motivación de Candia es, según Miguel Fernández, «crear en el organismo provincial un feudo más propio de otra época».

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No obstante, se muestra esperanzado por la «indignación» que percibe en los vecinos y vecinas de Lugo ante este sopetón político y puso el foco en las elecciones municipales de mayo de 2027. «No tengan duda, dentro de un año estaremos gobernando esta ciudad, porque los lucenses no perdonan la traición».