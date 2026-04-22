Ana Pontón, ante la inminente moción de censura en Lugo: "Le va a pasar factura al Partido Popular en la ciudad y a Rueda, que nos demuestra cómo entiende la política"

La tormenta política continúa acechando la capital lucense. Ante una inminente moción de censura, que el Partido Popular prevé presentar ya este mismo miércoles - según adelantó El Progreso- para hacerse con el bastón de mando de la ciudad, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, tiró piedra contra el tejado de los populares a los que acusó de "despreciar" a los vecinos y moverse solo por "intereses políticos partidarios".

Pontón, que se desplazó hasta la ciudad amurallada para hacer una comparecencia conjunta con el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, no dudó en manifestar su descontento con la situación política que vive la ciudad y que podría terminar con casi tres décadas de socialismo - los últimos dos mandatos de la mano de los nacionalistas- en la Alcaldía. “Lugo tiene un gobierno que funciona y la ciudad y sus vecinos merecen respeto y no ser utilizados como campo de juego”, insistió.

En la sintonía de lo dicho en días anteriores por ella misma y por otros miembros de su formación política señaló que, de llevarse a cabo "una moción de censura sin proyecto de ciudad", se trataría de un "escándalo democrático y una ilegalidad por la que habría que responder ante la Justicia”. De salir adelante, Elena Candia, ahora presidenta provincial del PP y vicepresidenta del Cámara gallega, la próxima alcaldesa. Para ello, precisaría del apoyo de María Reigosa, exedil socialista, quien aseguró que el consistorio necesita un cambio y que, por tanto, respaldará la operación popular.

"Al Partido Popular y a Alfonso Rueda no les importa Lugo", afirmó Pontón, quien alegó que los populares "están dispuestos a todo con tal de hacerse con el poder". Desde el BNG, explicó, "vamos a seguir trabajando" porque la ciudad "merece una esperanza que solo se puede construir desde la democracia". Para la nacionalista, la estrategia del PP "le va a pasar factura, no solo al Partido Popular en Lugo, sino también el señor Rueda, que nos demuestra cómo entiende la política".

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Cuestionada sobre el comunicado conjunto enviado este martes por BNG y PSdeG tras la publicación de una plaza en comisión de servicios en la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, correspondiente a la Jefatura del Servicio del Litoral en Lugo, que "coincide de manera significativa con el currículum de una edil tránsfuga», señaló que seguirán haciendo seguimiento. "Si esto se confirma es un escándalo democrático de una envergadura como no se recuerda en esta ciudad", zanjó.