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Galicia

La encuesta oficial del IGE ya llama a la puerta de más de 9.200 hogares gallegos

Los encuestadores que recogen datos de la «Enquisa estrutural a fogares» visitan las viviendas seleccionadas al azar

Antes, reciben una carta en el domicilio y en esta ocasión se pregunta también por dependencia y trabajo

Una persona, abriendo la puerta de su casa.

Una persona, abriendo la puerta de su casa. / ALBA VILLAR

E. Ocampo

La última investigación del Instituto Galego de Estatística (IGE) arrancó la recogida de datos de una nueva edición de la Enquisa estrutural a fogares, una operación oficial que este año llegará a 9.216 viviendas seleccionadas al azar en toda Galicia. Y sí: los encuestadores acuden presencialmente a los domicilios para realizar el trabajo de campo, que se prolongará hasta junio.

La escena se repite desde el pasado día 13. En este caso, además, no solo contactan por carta, sino que visitan a los encuestados en su hogar, y ahí surgen parte de las dudas.

El IGE insiste en que se trata de una encuesta pública y completamente oficial, incluida en el Plan galego de estatística 2022-2026. Esta operación se lleva a cabo desde 1999 y sirve para conocer mejor la situación socioeconómica y las condiciones de vida de los hogares gallegos.

Entre otras cuestiones, el cuestionario pregunta por la edad, el nivel de estudios, la situación laboral, los ingresos, los gastos del hogar y distintos indicadores de privación material.

En esta edición, además, incorpora dos módulos específicos: uno sobre dependencia y otro sobre las condiciones de trabajo de las personas ocupadas. El trabajo de campo se desarrollará hasta junio y los resultados está previsto que se publiquen en diciembre.

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Una carta previa

Las viviendas seleccionadas reciben previamente una carta informativa. Además, la normativa gallega establece la obligación de facilitar los datos requeridos en este tipo de operaciones estadísticas. El instituto subraya también que toda la información recogida está protegida por el secreto estadístico, por lo que solo puede utilizarse con fines estadísticos.

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