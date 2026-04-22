Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva vida para el concesionario Conde MedínAsí está la clasificación en SegundaLa terraza con las mejores vistas de Galicia está en BarrañánDos detenidos por múltiples robos en el área coruñesaLa Xunta evalúa el impacto de asumir la gestión de la AP-9Francisco Vázquez pide al Deportivo no cambiar su topónimo
instagramlinkedin

Un operario muere en Covelo, en Pontevedra, al caerle un árbol encima

El accidente ocurrió esta mañana sobre las 9,50 horas en A Lamosa, en el lugar de Corzós

Foto de archivo de ambulancias ante Urgencias de Montecelo.

Foto de archivo de ambulancias ante Urgencias de Montecelo. / RAFA VÁZQUEZ

Europa Press

Un trabajador ha fallecido en la mañana de este miércoles al caerle un árbol encima en el municipio pontevedrés de Covelo.

El accidente ocurrió sobre las 9,50 horas en A Lamosa, en el lugar de Corzós, según informa el 112 Galicia.

Fueron avisados los Bomberos de Ponteareas, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Oitavén-Tea. También se movilizó personal del 061, que ya tenían constancia del suceso.

Noticias relacionadas

Una vez en el lugar, los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Terrazas secretas en A Coruña: las 6 joyas de barrio favoritas de los vecinos (de Lonzas a O Portiño) para merendar al sol esta primavera
  2. Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos
  3. Nueva vida para el concesionario Conde Medín: el Concello presentará proyecto para dedicarlo a 'equipamientos públicos' en el segundo semestre de 2026
  4. Los Jove, Collazo y Modesto Rodríguez promueven pisos turísticos en dos edificios ruinosos en el centro de A Coruña
  5. Del primer Zara del mundo a supermercado Dia: el emblemático local de Juan Flórez, en A Coruña, ya tiene nuevo inquilino
  6. El lotero acusado de quedarse con la Primitiva millonaria: 'Cuando encuentro el boleto no tengo a nadie delante
  7. La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
  8. Francisco Vázquez, exalcalde de A Coruña, solicita al Deportivo no cambiar su topónimo

Muere atropellado un hombre de 48 años en la PO-531 en Pontevedra y el vehículo no paró

Muere atropellado un hombre de 48 años en la PO-531 en Pontevedra y el vehículo no paró

Un operario muere en Covelo, en Pontevedra, al caerle un árbol encima

Un operario muere en Covelo, en Pontevedra, al caerle un árbol encima

Moción de censura en Lugo: el PP prevé presentarla esta semana y la llegada de Elena Candia a la Alcaldía está en manos de María Reigosa

Un padre gallego: «La profesora siempre envía mensajes de Abalar a las once de la noche o el domingo con poca antelación»

Un padre gallego: «La profesora siempre envía mensajes de Abalar a las once de la noche o el domingo con poca antelación»

PSOE y PP rechazan por considerarla ilegal la transferencia de competencias aeroportuarias a Galicia que reclama el Bloque

PSOE y PP rechazan por considerarla ilegal la transferencia de competencias aeroportuarias a Galicia que reclama el Bloque

Así es la encuesta oficial del IGE que ya llega a más de 9.200 hogares gallegos

Así es la encuesta oficial del IGE que ya llega a más de 9.200 hogares gallegos

Carlos Mella, un principio por riba de todo: «a defensa de Galicia»

Carlos Mella, un principio por riba de todo: «a defensa de Galicia»

El plan para la vivienda del Gobierno prevé invertir 400 millones de euros en Galicia

Tracking Pixel Contents