Un operario muere en Covelo, en Pontevedra, al caerle un árbol encima

Un trabajador ha fallecido en la mañana de este miércoles al caerle un árbol encima en el municipio pontevedrés de Covelo.

El accidente ocurrió sobre las 9,50 horas en A Lamosa, en el lugar de Corzós, según informa el 112 Galicia.

Fueron avisados los Bomberos de Ponteareas, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Oitavén-Tea. También se movilizó personal del 061, que ya tenían constancia del suceso.

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Una vez en el lugar, los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona.