El PP de Lugo presenta hoy la moción de censura con el apoyo de María Reigosa

El Partido Popular lucense de Elena Candia presenta este miércoles la moción de censura para desbancar al PSdeG y al BNG del Ayuntamiento de Lugo. Así lo anunció este mediodía desde el Parlamento de Galicia, en Santiago. Lo hace gracias al apoyo de la edil no adscrita María Reigosa en un escrito que contará con las trece firmas necesarias —las de los doce concejales del PP más el de Reigosa— para que la presente, en unos pocos minutos, en el registro municipal.

En pleno mediodía, el PP de Lugo ha convocado a los medios de comunicación a una rueda de prensa a las 14.15 horas en el céntrico hotel Méndez Núñez. Se prevé que comparezcan la popular Elena Candia y la tránsfuga María Reigosa para explicar los detalles de este vuelco político que acabará con 27 años de progresismo en Lugo. Si todo avanza según lo previsto, el pleno de investidura para nombrar a la futura alcaldesa del PP será el jueves 7 de mayo. Hoy a las 15.30 horas el alcalde de Lugo, Miguel Fernández, también comparecerá ante los medios de comunicación.

El PPdeG, con Alfonso Rueda y Paula Prado al frente, da luz verde a este vuelco político con el argumento de que los populares fueron «los más votados» y tienen «derecho» a gobernar. Por su parte, el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, ha sido claro en calificar la situación como «golpe de Estado municipal» y en anunciar que si se evidencia que hubo una compra de votos con una plaza laboral en la Xunta para la concejala no adscrita, emprenderán acciones legales contra ambos. «No descartamos que tanto Elena Candia como María Reigosa se sienten en el banquillo de los acusados», ha explicado.

Movilización ciudadana en contra

Mientras se tambalea la estructura municipal de Lugo, la plataforma ciudadana antitransfuguismo, organizada por los sectores progresistas de la vecindad lucense y con un total de 105 miembros, convocan para esta tarde una rueda de prensa delante de la Casa Consistorial. A las 17.00 horas se prevé que comparezcan destacados ciudadanos de Lugo como la artista Luz Darriba, el escritor Lois Pérez, el médico Bernardino Pardo o Isidoro Rodríguez, entre otros. Para el viernes, a las 19.00 horas, han convocado otra concentración en la Praza Maior bajo el lema «Transfuguismo non, democracia si».