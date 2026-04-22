El Sergas aligera las agendas de citas y consultas de los médicos ante la convocatoria de cuatro días de huelga este mes

Los médicos retoman la huelga este mes con cuatro nuevas jornadas de paro, los días 27, 28, 29 y 30, para reclamar un estatuto marco propio para los facultativos en España. La protesta es preferentemente contra el Ministerio de Sanidad, pero las consecuencias afectan también a los pacientes gallegos. El sindicato O'Mega ha denunciado que la Consellería de Sanidade está «vaciando masivamente» las agendas médicas ante la próxima huelga, es decir, que se está «anulando» citas y consultas que ya estaban programadas.

Ante esta acusación del sindicato, el Sergas ha admitido que se han aligerado las agendas, pero no ahora, sino con antelación, «teniendo como principal objetivo garantizar la mejor asistencia a los ciudadanos, evitarles molestias innecesarias y blindar la calidad de la atención en los centros sanitarios gallegos, especialmente en los hospitales, tal y como se hizo en anteriores convocatorias de la huelga de facultativos a nivel nacional».

Añade la Consellería de Sanidade que el Sergas no está haciendo nada diferente a lo que hace de manera habitual en una semana de huelga, ya que la programación de la actividad en los hospitales y centros de salud se hace teniendo en cuenta todas las circunstancias y situaciones previstas, que en este caso es la convocatoria de una huelga de cuatro días, a lo que se suman los permisos concedidos para esas jornadas dado que el viernes es festivo, por lo que el personal disponible es menor.

En un comunicado, O’Mega explica que la decisión del Sergas supone que muchos médicos ven ahora vacía la agenda de citas para consulta que tenían prevista para la próxima semana, «mientras que los pacientes están recibiendo notificaciones de que su cita ha sido modificada, aunque sin mencionar en ningún caso que el motivo es la huelga».

Aducen que esta decisión provocará que muchos facultativos que no tenían pensado secundar la huelga, «se vean en cualquier caso condenados a una inactividad forzosa, al no tener pacientes a los que atender, mientras que muchos usuarios de la sanidad pública verán canceladas sus citas a pesar de que estas pudieran haberse llevado a cabo con toda normalidad si su médico opta por no hacer huelga esos días».

Para O'Mega esto es muy parecido a un «cierre patronal», «algo expresamente prohibido por la legislación española». Por ello, instan a la Xunta a que ponga fin a una práctica que, censuran, «solo tiene por objeto enmascarar los resultados del seguimiento del paro al reducir el número de consultas canceladas esos días porque, en realidad, ya habían sido canceladas antes». De hecho, han presentado un escrito con esta reivindicación.

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«Esta práctica de la Xunta supone un boicot encubierto a la actividad ordinaria que vulnera tanto el derecho a la huelga de quienes la ejercen como el derecho al trabajo de quienes no la secundan», denuncian.