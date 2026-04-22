El Sergas impulsa la IA para mejorar diagnósticos de cáncer de próstata, edema macular y cardiopatías, pero con más seguridad en los datos privados

La Consellería de Sanidade se prepara para dar un paso más en el uso de la inteligencia artificial (IA) con el objeto de facilitar el trabajo a los médicos, agilizar la atención al paciente y, de paso, fomentar la innovación en salud en España. Para ello, lanzará un programa destinado a mejorar los diagnósticos en tres patologías con el añadido de elevar un peldaño más la seguridad de los datos personales.

En este proyecto se desarrollarán tres casos de uso de la inteligencia artificial. Uno de los sistemas se utilizará para la evaluación automatizada del cáncer de próstata. En otro, la IA servirá para «ayudar» a la detección, también automática, del edema macular asociado a la diabetes. Y una tercera línea de acción será la mejora del diagnóstico de la cardiopatía isquémica.

Son tres frentes clínicos en los que la IA puede ayudar a ganar rapidez, precisión y capacidad de apoyo al especialista.

Este programa, cuya puesta en marcha se ha licitado por 250.000 euros y con la previsión inicial de activarlo el próximo 20 de junio, se desarrollará en el ImageDataSpace, una iniciativa nacida para la creación de un «espacio de datos para la investigación y desarrollo de nuevos productos basados en imagen médica».

«Este proyecto surge de la necesidad de aprovechar el vasto potencial que ofrecen las imágenes médicas digitales para mejorar la atención sanitaria y fomentar la innovación en salud en España», expone el Sergas. Son decenas de miles de imágenes con las que trabajar y sobre las que entrenar a la IA para que cada vez los diagnósticos sean más precisos y rápidos.

ImageDataSpace creará un «espacio de datos federado» especializado en imágenes médicas, que permitirá el desarrollo y validación de nuevos productos sin comprometer la privacidad ni la seguridad de los datos clínicos, dado que se elimina la necesidad de compartir o transferir datos personales, manteniéndolos en los servidores de los proveedores, sostiene la Xunta.

¿En qué consiste este «espacio federado»? Pues en una infraestructura descentralizada y abierta que permite a múltiples entidades compartir información y entrenar modelos de inteligencia artificial de manera colaborativa, pero sin necesidad de mover o reunir los datos brutos en un repositorio central. En lugar de centralizar los datos —lo que genera riesgos de seguridad y privacidad por resultar más vulnerable—, este enfoque lleva el modelo de IA hacia donde están los datos (dispositivos, servidores locales…), en este caso, los almacenados en el Sergas.

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En todo caso, el uso de la IA como complemento del médico no es nuevo, dado que a día de hoy ya se han procesado un millón de imágenes médicas mediante inteligencia artificial en los ámbitos de urgencias y Atención Primaria en pruebas de tórax y musculoesqueléticas, además del cáncer de mama.