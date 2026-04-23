Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Último de la Fila traslada su concierto de A Coruña a SantiagoAlvedro crece con el cierre de LavacollaLa última palabra de Manuel Reija, acusado de quedarse con la Primitiva: "Mi conciencia está tranquila"A Coruña celebra el Día del LibroNueva vida para el concesionario Conde MedínLa terraza con las mejores vistas de Galicia está en BarrañánMoción de censura en Lugo
instagramlinkedin

Alfonso Rueda sobre la moción de censura de Lugo: «Lo lógico es que el PP, que es un partido de gobierno, si tiene una oportunidad lo haga»

El presidente de la Xunta apela a la «mucha inestabilidad» de la ciudad, defiende que el PP fue la lista más votada en las elecciones y que la oposición también presenta mociones de censura

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda / Lavandeira jr

Irene Bascoy

Irene Bascoy

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, respalda desde China, donde se encuentra de viaje oficial, la moción de censura impulsada por el PP en el Concello de Lugo y la presenta como un mecanismo «plenamente democrático» recogido en la ley. El titular del Ejecutivo autonómico explica que su partido, el PP, actúa como «partido de gobierno» y «lo lógico es que si tiene una oportunidad, puede hacerlo».

Además, recuerda que tanto el PSOE como el BNG han recurrido en otras ocasiones a mociones de censura para desalojar a alcaldes del PP. Insiste en que se trata de una herramienta utilizada «por todos» dentro del sistema democrático.

El líder de los populares gallegos subraya que la decisión correspondía al grupo municipal, que —recordó— se quedó a «muy pocos votos» de la mayoría absoluta en las últimas elecciones.

Rueda justifica el paso dado por el PP en el contexto de «mucha inestabilidad» que, a su juicio, ha marcado los tres años de legislatura en la ciudad. En este sentido, alude al relevo en la alcaldía tras la renuncia de la primera regidora apenas siete meses después de asumir el cargo, Lara Méndez, que se fue al Parlamento gallego, como ejemplo de una situación política poco sólida.

Los populares intentan alcanzar la alcaldía en un contexto extraordinariamente sensible: tras la muerte de Paula Alvarellos, que había relevado a Lara Méndez, la llegada posterior de Miguel Fernández a la alcaldía y el fallecimiento también de los concejales Pablo Permuy y Olga López Racamonde. La operación solo es viable, además, porque María Reigosa abandonó el PSOE y pasó a ser edil no adscrita.

Noticias relacionadas

De hecho, el todavía regidor de Lugo, el socialista Miguel Fernández, acusa a Elena Candia, futura alcaldesa, de apoyarse «en tres muertes y una tránsfuga» para hacerse con el bastón de mando, en alusión a que María Reigosa entró en el consistorio al correr la lista por los fallecimientos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nueva vida para el concesionario Conde Medín: el Concello presentará proyecto para dedicarlo a 'equipamientos públicos' en el segundo semestre de 2026
  2. La terraza frente a Barrañán con una de las mejores vistas de Galicia: a 20 minutos de A Coruña y con un arroz 'espectacular
  3. Terrazas secretas en A Coruña: las 6 joyas de barrio favoritas de los vecinos (de Lonzas a O Portiño) para merendar al sol esta primavera
  4. Así es el calendario del Deportivo en la recta final de Segunda División: rivales, viajes y duelos directos
  5. Frank Armando Ponte, inmigrante peruano en A Coruña: 'Llegué escapando del Tren de Aragua, dormí en la calle, y ahora me di de alta como autónomo y emprendí
  6. Francisco Vázquez, exalcalde de A Coruña, solicita al Deportivo no cambiar su topónimo
  7. El Deportivo repite día ante el Cádiz y sumará dos viernes seguidos: horario confirmado por LaLiga
  8. La defensa del lotero de A Coruña acusado de quedarse con la Primitiva millonaria pide su absolución: 'Desde el minuto 1 se reconoció como no propietario del boleto

Alfonso Rueda sobre la moción de censura de Lugo: «Lo lógico es que el PP, que es un partido de gobierno, si tiene una oportunidad lo haga»

Alfonso Rueda sobre la moción de censura de Lugo: «Lo lógico es que el PP, que es un partido de gobierno, si tiene una oportunidad lo haga»

Cambios en la comunicación entre alumnado y profesores en Galicia: correo oficial desde 5º de Primaria y uso de software autorizado

Cambios en la comunicación entre alumnado y profesores en Galicia: correo oficial desde 5º de Primaria y uso de software autorizado

Besteiro: «Esto no es lo mismo que ninguna otra moción por la situación emocional tras la muerte de tres ediles socialistas»

Besteiro: «Esto no es lo mismo que ninguna otra moción por la situación emocional tras la muerte de tres ediles socialistas»

Martiño Ramos, el profesor gallego buscado por violar a una alumna en Ourense, extraditado de Cuba a España

Martiño Ramos, el profesor gallego buscado por violar a una alumna en Ourense, extraditado de Cuba a España

Exhibición de maquinaria en la escuela de Sergude para los futuros agricultores y ganaderos de Galicia: "Ver esto es impresionante"

Exhibición de maquinaria en la escuela de Sergude para los futuros agricultores y ganaderos de Galicia: "Ver esto es impresionante"

Galicia gana noches de hotel, pero pierde viajeros y sigue lejos del ritmo de España

Galicia gana noches de hotel, pero pierde viajeros y sigue lejos del ritmo de España

El «día después» de la tragedia en las carreteras gallegas: «Ser víctima no se supera, solo se aprende a vivir de nuevo»

El «día después» de la tragedia en las carreteras gallegas: «Ser víctima no se supera, solo se aprende a vivir de nuevo»

Drones para llevar comida a zonas rurales o la reutilización de palas eólicas como flotadores de batea, la FP gallega exhibe proyectos punteros

Drones para llevar comida a zonas rurales o la reutilización de palas eólicas como flotadores de batea, la FP gallega exhibe proyectos punteros
Tracking Pixel Contents