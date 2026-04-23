Alfonso Rueda sobre la moción de censura de Lugo: «Lo lógico es que el PP, que es un partido de gobierno, si tiene una oportunidad lo haga»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, respalda desde China, donde se encuentra de viaje oficial, la moción de censura impulsada por el PP en el Concello de Lugo y la presenta como un mecanismo «plenamente democrático» recogido en la ley. El titular del Ejecutivo autonómico explica que su partido, el PP, actúa como «partido de gobierno» y «lo lógico es que si tiene una oportunidad, puede hacerlo».

Además, recuerda que tanto el PSOE como el BNG han recurrido en otras ocasiones a mociones de censura para desalojar a alcaldes del PP. Insiste en que se trata de una herramienta utilizada «por todos» dentro del sistema democrático.

El líder de los populares gallegos subraya que la decisión correspondía al grupo municipal, que —recordó— se quedó a «muy pocos votos» de la mayoría absoluta en las últimas elecciones.

Rueda justifica el paso dado por el PP en el contexto de «mucha inestabilidad» que, a su juicio, ha marcado los tres años de legislatura en la ciudad. En este sentido, alude al relevo en la alcaldía tras la renuncia de la primera regidora apenas siete meses después de asumir el cargo, Lara Méndez, que se fue al Parlamento gallego, como ejemplo de una situación política poco sólida.

Los populares intentan alcanzar la alcaldía en un contexto extraordinariamente sensible: tras la muerte de Paula Alvarellos, que había relevado a Lara Méndez, la llegada posterior de Miguel Fernández a la alcaldía y el fallecimiento también de los concejales Pablo Permuy y Olga López Racamonde. La operación solo es viable, además, porque María Reigosa abandonó el PSOE y pasó a ser edil no adscrita.

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De hecho, el todavía regidor de Lugo, el socialista Miguel Fernández, acusa a Elena Candia, futura alcaldesa, de apoyarse «en tres muertes y una tránsfuga» para hacerse con el bastón de mando, en alusión a que María Reigosa entró en el consistorio al correr la lista por los fallecimientos.