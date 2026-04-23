Besteiro: «Esto no es lo mismo que ninguna otra moción por la situación emocional tras la muerte de tres ediles socialistas»

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado que los vecinos de Lugo «harán pagar» al Partido Popular la «compraventa vergonzosa» del gobierno local y ha cargado contra el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por su «silencio cómplice» ante lo que ha calificado como una «inmoralidad».

«No había motivación para esta moción. El Ayuntamiento tenía presupuestos aprobados, tenía estabilidad. Todo fue un amaño para intentar defender algo indefendible, como es acceder por la puerta de atrás a un gobierno», ha afirmado para señalar que el PP recurrió al transfuguismo porque «sabe que no es capaz de ganar en las urnas».

«Tres veces en tres décadas intentó este movimiento», ha señalado Besteiro, que ha dicho que se ha preguntado qué se puede esperar de un partido que «no tiene límites para llegar al poder». «El límite es tener límite en política. Es tener conciencia. Quien no tiene conciencia no tiene límites, y podemos esperar lo peor», ha manifestado.

El jefe de filas del PSdeG ha asegurado que se está ante «malas personas» y que eso «en política es importante». «Hay que reivindicar el gobierno de las buenas personas, el gobierno de las personas con conciencia, con límites», ha sostenido para incidir en que «la diferencia entre el bien y el mal existe, y en política aún es más necesaria».

Dicho esto, ha destacado que la ciudadanía de Lugo «es bien inteligente», «población honesta que quiere un gobierno honesto».

Además, sobre el contexto que rodea esta moción tras la muerte de tres de ediles socialistas —entre ellos la que era alcaldesa Paula Alvarellos—, Besteiro ha censurado que el PP decidiese actuar precisamente con estos antecedentes. «La situación emocional que se vivió en el último año nos afectó. Pero esto no es lo mismo que ninguna otra moción, y la respuesta ciudadana tampoco es la misma. Ahí está la clave», ha afirmado.

Tras ello, ha vuelto apelar a Rueda. «O se pronuncia contra la inmoralidad de esta operación o la avala con su silencio. Rueda escogió callar», ha afirmado para sostener que la «callada de Rueda lo sitúa en el marco de la inmoralidad».

El líder socialista ha avisado de que «la ciudadanía hará pagar estos comportamientos, porque la gente no está con el mal, está con el bien» y ha comparado la situación con la Diputación de Lugo, que el PP también arrebató a los socialistas en 2015 y que el PSdeG después recuperó.

«Igual que recuperamos la diputación de un PP que llegó con las manos sucias, vamos a hacer lo mismo en el Ayuntamiento de Lugo», ha señalado para asegurar que «este gobierno dudará poco y que la recuperación de un gobierno decente y progresista para Lugo será más pronto que tarde».

Además, preguntado por el paralelismo que el PP atribuye entre la moción de censura de Noia, donde el PSOE arrebató la Alcaldía al PP con esta iniciativa en Lugo, Besteiro ha dejado claro que «el contexto no es el mismo» y que es «absolutamente incomparable» tanto por la situación en la que se produce como el hecho de que el gobierno local tuviese estabilidad y contase con unos presupuestos aprobados recientemente.