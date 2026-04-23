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Educación

Cambios en la comunicación entre alumnado y profesores en Galicia: correo oficial desde 5º de Primaria y uso de software autorizado

Los profesores solo podrán utilizar herramientas digitales autorizadas por la Consellería de Educación

El conselleiro de Educación, el secretario xeral técnico de la Consellería y la directora xeral de Ordenación e Innovación educativa.

El conselleiro de Educación, el secretario xeral técnico de la Consellería y la directora xeral de Ordenación e Innovación educativa. / FDV

Carmen Villar

Santiago

Galicia blindará por ley el derecho del alumnado a recibir educación digital y a hacerlo en condiciones «de igualdad», superando cualquier brecha que pueda relegar a parte del estudiantado. Pero esa formación estará regulada por la futura Lei de educación dixital, que establece, entre otras reglas, que los centros públicos solo podrán emplear herramientas virtuales autorizadas por la Consellería de Educación y que el alumnado dispondrá de una cuenta corporativa de correo oficial desde 5º de Primaria para poder acceder a esos recursos y comunicarse con su docente. Alrededor de 190.000 escolares se beneficiarán de la iniciativa.

Sobre esa cuenta, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, el secretario xeral técnico de la Consellería, Manuel Vila, y la directora xeral de Ordenación Educativa, Judith Fernández, avanzaron que la utilización estará acotada «a fines exclusivamente educativos» y advirtieron que «no tendrá un carácter privado». Se trata de contar con un correo cuando se precisa una identidad digital «bajo parámetros de seguridad y privacidad», explican desde la Xunta. Un uso inadecuado de ese correo podrá conllevar sanciones, advierten.

La medida se recoge en el Anteproxecto de lei de educación dixital de Galicia, al que se pueden realizar ya sugerencias, que en su momento ya fue la normativa que más aportaciones colectó ya durante el proceso de consulta pública previa, lo que da idea del interés que genera y de su repercusión.

Desconexión digital

Una de las medidas que recoge el texto, demandada por las familias, según explicó el conselleiro de Educación a este diario, es el derecho a la desconexión digital y cómo se establecen, y cuándo, las comunicaciones entre progenitores y familias. El WhatsApp quedaría descartado y solo quedarían herramientas institucionales, como Abalar, insisten desde la Administración.

Ese derecho a la desconexión digital, del que se beneficiará toda la comunidad educativa, se regulará en concreto en un protocolo que elaborarán los servicios centrales de la Consellería, de modo que no quedará en manos de los centros educativos, con cuyos directores se reúne este jueves el conselleiro.

Noticias relacionadas y más

Durante las últimas semanas, la Xunta fue avanzando novedades que incluye el articulado de la normativa, como la prohibición de grabación de clases, excepto en determinados supuestos; el establecimiento de canales oficiales para la comunicación entre profesorado y familias; el veto a la difusión de exámenes en redes sociales; la regulación de las pruebas virtuales o un protocolo de custodia de los teléfonos móviles. Además, se retrasa hasta 3º de la ESO el uso del móvil como herramienta didáctica en el aula.

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