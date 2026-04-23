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Una decena de detenidos en un operativo contra el narcotráfico en Arousa

Detrás de esta organización llevaban tiempo agentes de la Udyco de la Policía Nacional y de la EDOA de la Guardia Civil que han desarrollado esta operación conjunta en varios puntos de Galicia

Entre los implicados se encuentra un vilanovés con un largo historial de actividades vinculadas con el tráfico de drogas a mediana escala

Una decena de detenidos en un nuevo golpe al narcotráfico en Arousa

Una decena de detenidos en un nuevo golpe al narcotráfico en Arousa

Iñaki Abella

Adolfo Gago

Arousa

Una decena de detenidos, droga incautada y una importante cantidad de medios para actuar, entre ellos, un helicóptero. Así se desarrolló la operación contra el narcotráfico que tuvo lugar en la mañana de este miércoles en diferentes puntos de la comarca de O Salnés y en otras zonas de Galicia, con especial incidencia en los municipios de A Illa y Vilanova. Los detenidos formarían parte de un grupo organizado que se dedicaría a distribuir estupefacientes por parte de la península Ibérica, desde cocaína a heroína, pasando por hachís, pasarían por sus manos antes de su distribución al por mayor. Detrás de esta organización llevaban tiempo los agentes de la Udyco de la Policía Nacional y de la EDOA de la Guardia Civil que han desatado esta operación conjunta en varios puntos de Galicia.

En el primero de esos municipios, los agentes fueron vistos sobre las seis de la mañana justo antes de desatar el operativo que se centraría en una vivienda ubicada en la calle Campo das Rubas, donde se habría detenido a R. R., de unos treinta años de edad. Ante la vivienda permanecieron estacionadas durante varias horas cuatro furgonetas de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Vigo mientras agentes de la Udyco procedían al registro. En esa actividad estuvieron acompañados de una unidad de guías caninos, cuyos perros también accedieron al interior de la casa. De A Illa podrían ser otros dos de los detenidos en la redada, residentes no muy lejos de la casa de Campo das Rubas.

Registros en Arousa en un nuevo golpe al narcotráfico con una decena de detenidos

Registros en Arousa en un nuevo golpe al narcotráfico con una decena de detenidos

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Registros en Arousa en un nuevo golpe al narcotráfico con una decena de detenidos / Iñaki Abella

La presencia de los agentes en A Illa no pasó desapercibida, especialmente entre los marineros que se dirigían al mar a esas horas, ya que se encontraron con todo el despliegue policial en la dársena de O Xufre, mientras se preparaban para acceder a la vivienda de As Rubas. En el partido judicial de Caldas de Reis también se realizaron dos registros a propiedades de un mismo individuo que también ha resultado detenido.

Otro de los registros que más medios concentró se acometió en el lugar de A Pantrigueira, en Vilanova de Arousa. Allí, en un punto al que se llega por viales estrechos y casi bañado por las aguas de la ensenada de O Esteiro se encuentra la vivienda de Raúl P., un vilanovés con un largo historial de detenciones por cuestiones vinculadas siempre con el narcotráfico. Allí, los agentes accedieron al interior de la vivienda durante toda la mañana, con tan solo dos furgonetas de los UIP visibles desde el vial que atraviesa todo el lugar de A Pantrigueira. Raúl P. ha entrado y salido de prisión en varias ocasiones, la última de ellas en la operación denominada «Heroin Brown-Turcao-Vieirados», que se desarrolló en octubre de 2022, culminando con la incautación de 1.410 gramos de cocaína, 30 de heroína, un kilo de sustancia para el corte, 80.000 euros y cinco vehículos de alta gama.

En el lugar de A Pantrigueira, la detención de Raúl P. no causó sorpresa alguna, sobre todo porque no es la primera vez que los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se dejan caer por esa zona, en «visitas» a las propiedades del propio Raúl o a alguna otra próxima, como ocurrió en diciembre de 2015. Hace tan solo unos meses, a menos de un kilómetro de distancia, también los vecinos se veían sorprendidos por otra operación de la Policía Nacional en la que se llegaron a usar excavadoras para revisar la parcela d eun detenido.

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En la operación desarrollada este miércoles, algunas fuentes también indican que, durante la decena de registros que se han realizado en el marco la misma, también se han intervenido diferentes cantidades de droga, dinero, documentación y elementos utilizados por los integrantes del presunto grupo criminal que, según la investigación, operaría desde O Salnés como distribuidor de importantes cantidades de droga con destino hacia otras latitudes.

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