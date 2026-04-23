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Realidad extendida para que la FP en Galicia crezca sin límites

La Xunta anuncia entrenamientos en simuladores virtuales para el alumnado y nuevos ciclos adaptados a las demandas de las empresas más especializadas

Celebración del VII Congreso Innova FP de la Xunta en una imagen de archivo.

Celebración del VII Congreso Innova FP de la Xunta en una imagen de archivo. / Xoán Álvarez

Carmen Villar

Santiago

Más de diez mil estudiantes gallegos, potenciales estudiantes de un sistema de FP de moda, visitarán entre este miércoles y el viernes la feria FP Innova, donde los centros educativos sacan pecho de los últimos avances y de su apuesta por la innovación. En ese entorno, y dentro del congreso que se celebra paralelamente en la Cidade da Cultura, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, avanzó que el nuevo Plan Innova FP Galicia 2026-2030, que lleva asociado un presupuesto de cerca de 30 millones de euros, va a suponer la incorporación de nuevos recursos para «mejorar» la cualificación del alumnado.

Entre ellos, destacó Metaverso FPGal, una plataforma centralizada de herramientas de realidad extendida con módulos de entrenamiento en entornos virtuales. De hecho, para «reforzar» que los centros de enseñanza incorporen en su día a día las nuevas tecnologías, la Xunta contará con el apoyo del Centro Eduardo Barreiros, que será el responsable de diseñar un recurso constituido por tres programas: Capacita FP, Simula FP y Orienta FP.

Tres pilares virtuales

El primero, explica la Consellería de Educación en un comunicado, promueve el diseño de una plataforma inteligente que generará de forma automática experiencias prácticas, adaptativas y personalizadas dirigidas a la formación en tecnologías emergentes. El segundo constituiría un sistema de simulación avanzada inteligente para hacer prácticas en entornos realistas e inmersivos, con experiencias acordes a las diferentes especialidades y niveles formativos. Finalmente, el tercer programa, ya avanzado y con foco en la prevención del abandono educativo temprano, facilitará la orientación profesional recomendando itinerarios personalizados. Además, Educación destaca que la idea es que estos recorridos sugeridos «adapten» la oferta de FP a las necesidades del mercado laboral.

«Esto situará a nuestra FP a la vanguardia de la docencia al servicio de la mejor capacitación de los estudiantes», alega Rodríguez, para quien se trata de sumar al «buen hacer» del profesorado las tecnologías «más punteras».

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Conectar la enseñanza con los sectores productivos es otro de los objetivos que persigue la Red de Centros de Innovación Avanzada en la FP gallega, centrada en la docena de ámbitos prioritarios de especialización de la comunidad. En ese marco, recordó el conselleiro, se pondrán en marcha ciclos de innovación avanzada en colaboración con empresas, entidades, universidades y centros tecnológicos, y otras tantas cátedras profesionales de tecnología avanzada en colaboración con empresas a través de retos empresariales.

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