Casi una veintena de concellos están en una situación financiera comprometida

El conselleiro maior del Consello de Contas, Juan Carlos Aladro, entregó este jueves al Parlamento un total de cinco informes de fiscalización, entre ellos el relativo a las cuentas de las entidades locales. El órgano fiscalizador ensalzó que el sector municipal en Galicia está poco endeudado y tiene una carga financiera inferior a la media nacional, pero situó en alerta roja a 17 ayuntamientos y a la Mancomunidad de O Carballiño por su situación financiera comprometida al presentar tanto cifras negativas en el remanente de tesorería como en el ahorro neto, «lo que podría afectar a la sostenibilidad de sus gastos corrientes».

Los municipios que están en esta situación son A Caniza, A Pobra de Trives, Boborás, Calvos de Randín, Cambados, Catoira, Cuntis, Guntín, Malpica de Bergantiños, Meira, Pol, Ribadeo, Salceda de Caselas, Trabada, Vilasantar, Viveiro y Xunqueira de Ambía. Además hay otras 86 entidades locales que incumplen con la estabilidad presupuestaria e ingresan menos de lo que gastan.

Contas ha fiscalizado también las cuentas de la Xunta y repite la mayoría de las objeciones que ya trasladó en informes anteriores y que la Xunta sigue sin solventar, como «la imagen sobredimensionada» del esfuerzo inversor o el hecho de que el 40 por ciento del gasto en contrataciones de la Xunta se adjudica a dedo. También se recrimina a la Administración autonómica que el 36 por ciento de las subvenciones tampoco se conceden por concurrencia competitiva.

El órgano fiscalizador destaca, en todo caso, «el cambio de tendencia en el ejercicio de las competencias normativas tributarias» por parte de la Xunta, pues las bonificaciones fiscales, que alcanzan ya el 0,66 por ciento del PIB, superan «holgadamente» a las subidas de impuestos, que fueron el 0,27 por ciento en el año 2024.

En cuanto a las entidades instrumentales, Contas vuelve a insistir en que sociedades público-privadas como Impulsa (disuelta en 2025) y Recursos de Galicia deben rendir cuentas. Así, advierte de que se debe aumentar la transparencia y supervisión sobre estos entes.

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Sergas

Además de un informe específico para fiscalizar la Atención Primaria, Contas analizó también las cuentas del Sergas del año 2024. Y de nuevo se repiten las mismas quejas: hay «una insuficiencia de crédito recurrente» que obliga a la Consellería de Sanidade a recurrir a continuas modificaciones presupuestarias o a «un uso inadecuado» del fondo de imprevistos para solventarlas. En opinión del órgano fiscalizador, «hay una infraestimación del gasto de personal y del gasto farmacéutico».