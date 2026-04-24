El abogado de la víctima celebra la extradición y entrada en la cárcel de Martiño Ramos: «El sistema funciona, es silencioso y eficaz»

Martiño Ramos Soto fue condenado a 13 años y medio de prisión por violar a una alumna menor de edad en 2021, en Ourense. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y el Supremo ratificaron la condena de la Audiencia Provincial. El agresor sexual vendió unas propiedades para obtener dinero y se escapó a Cuba, donde disfrutó de unos meses de libertad hasta su detención, el pasado noviembre. Con su extradición a España, este jueves, más el inmediato ingreso en prisión acordado por una jueza de guardia de la capital española, la fuga llega al final.

Europa Press

Después de la entrega del prófugo, el abogado Pablo Pedrouzo Somoza, que representó a la víctima en el ejercicio de la acusación particular, incide en el resultado positivo obtenido gracias a la respuesta de las autoridades, pese a que Martiño Ramos no lo puso sencillo y trató de burlar la ley y vivir en la impunidad. Viajó a la isla caribeña en una ruta de huida que lo llevó por Portugal, Brasil y Perú, hasta recalar en La Habana, donde se movía entre exposiciones, fiestas y bares, contactando con jóvenes y promocionándose como fotógrafo, en persona y por Instagram, con un nombre ‘retocado’ —Martín Soto—, como su aspecto, con el pelo corto y la barba rasurada.

«Quiero poner en valor que el sistema funciona. El sistema es silencioso y eficaz», expresa Pablo Pedrouzo. El caso de Martiño Ramos adquirió una gran notoriedad y fue noticia de alcance tanto en España como en Cuba. El abogado recuerda que «no es para nada habitual» que se produzcan estas situaciones con los encausados sobre los que pesan condenas de cárcel. «Es una anomalía», reitera. «Cuando alguien incumple la ley, como no ponerse a disposición de la justicia cuando es requerido, el sistema y el Estado de Derecho tienen resortes y mecanismos suficientes para hacer cumplir la ley, como así ha quedado demostrado en este caso», finaliza.

La sentencia de julio de 2024 de la Audiencia Provincial de Ourense, ratificada en enero de 2025 por el TSXG, se convirtió en firme a finales de julio del año pasado, pero Martiño ya no fue localizado en su domicilio cuando el tribunal recibió la noticia de que podía haberse escapado. Tras mantener una doble vida en La Habana, el violador fugado terminó detenido el viernes, 21 de noviembre, por la Policía Nacional Revolucionaria. Se sospechaba que intentaba esfumarse de nuevo, al sentirse cercado en el lugar que pensaba que sería su refugio.

Desde el 31 de octubre estaba en vigor una orden internacional de detención. Figuraba en la lista de los diez fugitivos más buscados de España. Agentes de la Policía Nacional, de la OCN Interpol, extraditaron al prófugo ourensano en un vuelo que partió el miércoles por la tarde de Cuba y que llegó al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas este jueves. La jueza de guardia, de la plaza 44 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Madrid, recibió al agresor sexual y, en cumplimiento de la sentencia firme dictada en su contra, decretó un mandamiento de ingreso en prisión. Ramos Soto entra en una cárcel madrileña, sin perjuicio de un posible traslado posterior a otro centro, según lo que decida Instituciones Penitenciarias, que ha declinado aclarar ese detalle.