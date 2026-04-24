La patronal de ayuda a domicilio en Galicia respalda el plan de la Xunta para mejorar la gestión de las bajas

La Asociación Galega de Empresas de Axuda no Fogar (AGESAF) ha mostrado su apoyo al plan presentado por la Xunta para mejorar la gestión de las bajas laborales, una medida que considera imprescindible para garantizar la calidad del servicio que reciben miles de personas dependientes en la comunidad.

El sector arrastra uno de los mayores niveles de absentismo del país: en 2024, las bajas laborales duraron una media de 82,8 días por trabajador. Un problema que, según la patronal gallega de ayuda al domicilio, compromete directamente la continuidad del servicio a las personas dependientes.

La propuesta anunciada ayer por la Xunta durante el debate sobre el estado de la autonomía ha abierto un nuevo frente político entre el Gobierno gallego y el Ejecutivo central. El presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, avanzó la creación de unidades especializadas destinadas a controlar posibles fraudes en las bajas laborales, una medida que, según explicó, busca reforzar la eficiencia del sistema y evitar abusos que perjudican al conjunto de la ciudadanía y a las empresas.

Envejecimiento

El servicio de ayuda a domicilio vive una presión creciente derivada del envejecimiento demográfico. En Galicia, una de las comunidades más envejecidas de España, más de 100.000 personas dependen actualmente de la atención a domicilio. A ello se suma la escasez de profesionales cualificados y las exigentes condiciones físicas y emocionales del trabajo, factores que agravan el impacto del absentismo.

En este contexto, la patronal gallega de ayuda al domicilio considera que cualquier avance que permita optimizar la gestión de los recursos humanos es clave para sostener el sistema.

La asociación valora que la propuesta de la Xunta no se limite a controlar las bajas, sino que incluya unidades sanitarias especializadas en patologías muy frecuentes en el sector, como lesiones musculoesqueléticas y problemas de salud mental.

«No se trata de cuestionar el derecho a la baja médica, sino de mejorar la gestión sanitaria para reducir los tiempos de recuperación y facilitar el retorno al trabajo en condiciones óptimas», señalan desde AGESAF.

Según la organización, una gestión más eficiente de la incapacidad temporal generará beneficios en todos los niveles: trabajadores, con atención sanitaria más especializada y seguimientos más eficaces; empresas, con mayor capacidad de planificación y estabilidad en las plantillas, y personas dependientes y familias, con continuidad y calidad en los servicios de atención.

La asociación concluye que cualquier medida que combine protección de la salud, productividad y calidad asistencial es imprescindible para asegurar la sostenibilidad del sector y la atención que necesitan miles de familias gallegas.