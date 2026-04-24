Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El Último de la Fila traslada su concierto de A Coruña a SantiagoCambios en el tráfico por el acceso a la futura intermodalPrimer día sin aglomeraciones en Alvedro con el cierre de LavacollaLas víctimas de las carreteras: «Solo se aprende a vivir de nuevo»Miguel Pérez Fontán estrena el sillón de Nefrología en la Real Academia de Medicina y Cirugía de GaliciaLa pastelera que elabora tartas artesanales para ZaraH&M ficha en Inditex al gallego Diego TeijeiroLos dueños del Fu abrirán un buffet libre
instagramlinkedin

La patronal de ayuda a domicilio en Galicia respalda el plan de la Xunta para mejorar la gestión de las bajas

La Asociación Galega de Empresas de Axuda no Fogar valora la creación de unidades sanitarias especializadas para reducir tiempos de recuperación

Defiende que las bajas médicas “son un derecho fundamental que no debe cuestionarse”, pero que requiere una “gestión más ágil y coordinada” en beneficio tanto de los trabajadores como de las empresas y de las personas dependientes

Advierte de que el sector afronta un absentismo elevado, de casi 83 días por trabajador, y una presión asistencial creciente por el envejecimiento poblacional, con más de 100.000 personas que dependen en la actualidad del servicio

Una mujer con dependencia física.

Una mujer con dependencia física. / Jesús Hellín / EP

RAC

A Coruña

La Asociación Galega de Empresas de Axuda no Fogar (AGESAF) ha mostrado su apoyo al plan presentado por la Xunta para mejorar la gestión de las bajas laborales, una medida que considera imprescindible para garantizar la calidad del servicio que reciben miles de personas dependientes en la comunidad.

El sector arrastra uno de los mayores niveles de absentismo del país: en 2024, las bajas laborales duraron una media de 82,8 días por trabajador. Un problema que, según la patronal gallega de ayuda al domicilio, compromete directamente la continuidad del servicio a las personas dependientes.

La propuesta anunciada ayer por la Xunta durante el debate sobre el estado de la autonomía ha abierto un nuevo frente político entre el Gobierno gallego y el Ejecutivo central. El presidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, avanzó la creación de unidades especializadas destinadas a controlar posibles fraudes en las bajas laborales, una medida que, según explicó, busca reforzar la eficiencia del sistema y evitar abusos que perjudican al conjunto de la ciudadanía y a las empresas.

Envejecimiento

El servicio de ayuda a domicilio vive una presión creciente derivada del envejecimiento demográfico. En Galicia, una de las comunidades más envejecidas de España, más de 100.000 personas dependen actualmente de la atención a domicilio. A ello se suma la escasez de profesionales cualificados y las exigentes condiciones físicas y emocionales del trabajo, factores que agravan el impacto del absentismo.

En este contexto, la patronal gallega de ayuda al domicilio considera que cualquier avance que permita optimizar la gestión de los recursos humanos es clave para sostener el sistema.

La asociación valora que la propuesta de la Xunta no se limite a controlar las bajas, sino que incluya unidades sanitarias especializadas en patologías muy frecuentes en el sector, como lesiones musculoesqueléticas y problemas de salud mental.

«No se trata de cuestionar el derecho a la baja médica, sino de mejorar la gestión sanitaria para reducir los tiempos de recuperación y facilitar el retorno al trabajo en condiciones óptimas», señalan desde AGESAF.

Según la organización, una gestión más eficiente de la incapacidad temporal generará beneficios en todos los niveles: trabajadores, con atención sanitaria más especializada y seguimientos más eficaces; empresas, con mayor capacidad de planificación y estabilidad en las plantillas, y personas dependientes y familias, con continuidad y calidad en los servicios de atención.

Noticias relacionadas y más

La asociación concluye que cualquier medida que combine protección de la salud, productividad y calidad asistencial es imprescindible para asegurar la sostenibilidad del sector y la atención que necesitan miles de familias gallegas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La pastelera que revoluciona A Coruña con sus tartas artesanales para Zara: 'No tengo moldes, solo uso mis manos
  2. Los dueños del restaurante Fu abrirán un buffet libre en A Coruña para comer desde el desayuno hasta la cena
  3. El Último de la Fila traslada su concierto de A Coruña a Santiago por el veto municipal al estadio Riazor
  4. Nueva vida para el concesionario Conde Medín: el Concello presentará proyecto para dedicarlo a 'equipamientos públicos' en el segundo semestre de 2026
  5. El aumento de la mano de obra y el hormigón reduce el tamaño de los edificios de los nuevos platós de la Ciudad de las TIC, en A Coruña
  6. La terraza frente a Barrañán con una de las mejores vistas de Galicia: a 20 minutos de A Coruña y con un arroz 'espectacular
  7. Terrazas secretas en A Coruña: las 6 joyas de barrio favoritas de los vecinos (de Lonzas a O Portiño) para merendar al sol esta primavera
  8. El aeropuerto de A Coruña absorbe sin tensión el primer día de desvío de vuelos por el cierre de Santiago

La patronal de ayuda a domicilio en Galicia respalda el plan de la Xunta para mejorar la gestión de las bajas

La patronal de ayuda a domicilio en Galicia respalda el plan de la Xunta para mejorar la gestión de las bajas

La Formación Profesional se consolida en Galicia como una segunda oportunidad real para jóvenes en riesgo de abandono escolar

La Formación Profesional se consolida en Galicia como una segunda oportunidad real para jóvenes en riesgo de abandono escolar

Ana Pontón viajará a Brasil para participar en el congreso del Partido de los Trabajadores y "ampliar relaciones" con el país

Ana Pontón viajará a Brasil para participar en el congreso del Partido de los Trabajadores y "ampliar relaciones" con el país

"La historia de éxito" del Estatuto de Autonomía: celebración en el Parlamento de Galicia por su 45 aniversario

Santiago queda declarada zona de mercado residencial tensionado: podrá poner topes a los precios del alquiler durante los próximos tres años

Santiago queda declarada zona de mercado residencial tensionado: podrá poner topes a los precios del alquiler durante los próximos tres años

Muere un hombre aplastado por una vaca en el concello lucense de Muras

Muere un hombre aplastado por una vaca en el concello lucense de Muras

Envían a prisión al camionero que causó el atropello mortal en Pontevedra y se investiga si fue intencionado

Envían a prisión al camionero que causó el atropello mortal en Pontevedra y se investiga si fue intencionado

Galicia baraja incluir pruebas prácticas para que los docentes demuestren sus destrezas digitales en las oposiciones

Galicia baraja incluir pruebas prácticas para que los docentes demuestren sus destrezas digitales en las oposiciones
Tracking Pixel Contents