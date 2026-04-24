La A-6 sufrirá cortes de tráfico durante casi un mes por obras de mejora en túneles de Pedrafita

Los trabajos de modernización en varios túneles de Pedrafita, en Lugo, obligarán a cortar el tráfico en la autovía A-6 entre el próximo lunes días 27 y el lunes 25 de mayo. La actuación se centrará en la adecuación y renovación de los sistemas de drenaje de vertidos tóxicos y de la red de protección contra incendios.

Según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, los cortes se realizarán en el tramo comprendido entre los kilómetros 431,2 y 432,2 de la A-6, con el objetivo de garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios durante la ejecución de las obras.

La primera afección se producirá en la calzada izquierda, en sentido Madrid, que permanecerá cerrada desde las 08.00 horas del lunes 27 de abril hasta las 08.00 horas del lunes 11 de mayo. Posteriormente, se cortará la calzada derecha, en sentido A Coruña, desde las 08.00 horas del lunes 11 de mayo hasta las 08.00 horas del lunes 25 de mayo.

Croquis de las obras en los túneles de la A-6. / L. O.

En ambos casos, el tráfico será desviado por la carretera nacional N-6, a través de la travesía de Pedrafita do Cebreiro. Transportes señala que todos los itinerarios alternativos estarán debidamente señalizados.

Esta intervención forma parte de las obras de mejora de varios túneles del puerto de Piedrafita, en la autovía A-6, entre los kilómetros 407,0 y 464,5. El proyecto incluye actuaciones en túneles de la provincia de Lugo, como Cereixal, Doncos, San Pedro y Piedrafita, y de la provincia de León, como Trabadelo, La Escrita y Villafranca.

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El conjunto de las obras cuenta con una inversión de 24,7 millones de euros, IVA incluido. De esta cantidad, 18,3 millones proceden de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, partida en la que también se incluye la modernización del túnel de Montefurado, en la N-120. Los 6,4 millones restantes se destinan a actuaciones adicionales en los sistemas de ventilación.