El profesorado gallego recuperará el horario lectivo previo a la crisis y verá reducidas las ratios de alumnos

Galicia avanza en dos de las reivindicaciones más repetidas por el profesorado: la recuperación del horario lectivo de antes de la crisis económica y de la «racionalización» que llevó a un incremento de sus horas de clase y la rebaja del número de alumnos atendidos en el aula, las ratios. Ambos objetivos constituyen parte integral del Acordo de Mellora que en 2023 firmaron la Xunta con CC OO, UGT y ANPE, que arrancó con la aplicación progresiva de nuevas ratios en Infantil, que culminarán en toda la etapa en septiembre de este año con la incorporación de 6º.

Pero no será la única novedad que llegará a las aulas con el nuevo curso. Mediante una addenda al Acordo de Mellora, la Administración gallega se comprometió ya el pasado febrero a desligar la rebaja del horario lectivo a 18 horas para los docentes en Secundaria de la negociación global de las 35 horas para los empleados públicos. En ese camino, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, avanzaba «mejoras» para 2026-2027 que este viernes Xunta y sindicatos educativos —excepto la CIG, el mayoritario— concretaron.

Así, con el nuevo curso se «reconfigurará» el horario de los docentes de Secundaria de forma que «sean 18 sesiones de clase y pasen a disponer de las dos sesiones restantes para atender otras necesidades de carácter escolar», según informa la Consellería de Educación.

Ratios

En lo que respecta a las ratios, el nuevo curso supone culminar en Infantil la implantación de la reducción de 25 a 20 escolares por aula. Después, arrancaría el proceso en Primaria en 2027. Pero, aparte, desde la Xunta informan ya de su voluntad de adelantar la rebaja de alumnos en la ESO y Bachillerato respecto a las fechas previstas. En esa línea, sitúan ahora en 2028 —cinco cursos antes— el inicio del procedimiento para rebajar de 30 a 25 los estudiantes por aula en Secundaria. La previsión inicial era empezar en 2033, lo que supone avanzar cinco cursos la mejora, explican.

En Bachillerato, en el que el descenso de ratios implicará pasar de 33 a 30 estudiantes, ese ciclo comenzaría, curso a curso, una vez que finalice en la ESO.

La CIG, que sigue desmarcada del Acordo de Mellora porque, a diferencia de CSIF, no se sumó con posterioridad, sostiene que ha sido su convocatoria de huelga el día 28 —junto a STEG— la que ha hecho «reaccionar» a la Consellería con la reducción de ratios. No obstante, desde esta central sindical entienden que la Xunta «sigue sin atender las demandas de todo el profesorado». Asimismo, cuestiona que las mejoras anunciadas se hayan negociado «fuera» de la Mesa Sectorial, que sería «el único órgano legitimado para hacerlo». Igualmente, censura que los avances respondan «al cálculo político de la Xunta de adelantarse al proyecto de ley del Gobierno central», que la Consellería estaría «obligada» a aplicar si fuese aprobado en esos plazos.

Alumnado con necesidades

Educación ha anunciado que también habrá «avances» en materia de inclusión a partir de septiembre. Si el alumnado con necesidades se cuenta ya por dos o por tres, ahora se «desplegará» un «plan de impulso» a la atención a la diversidad, que se materializará en la dotación a los centros de «más recursos estructurales». Para ello, informa Educación, se modificarán los catálogos de personal de Infantil y Primaria y, por otro, se incrementará la plantilla especialista y los orientadores en Secundaria.

A esas medidas se sumarían otras «de apoyo» a tutores y equipos directivos por su «mayor» responsabilidad y exigencia en los trabajos que desempeñan. No obstante, el Gobierno gallego no dio detalles. Sí indicó que la rebaja de horario lectivo de 20 a 18 horas en Secundaria implicará que las dos horas que se restan de aulas el profesorado pueda dedicarlas a «otras necesidades de carácter escolar», entre las que cita la gestión de protocolos educativos, la atención a las familias y a los alumnos las guardias o el desarrollo de iniciativas en ámbitos como las nuevas tecnologías, los idiomas, la convivencia o las bibliotecas escolares.