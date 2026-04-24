Las plazas MIR de Familia deben duplicarse en Galicia para garantizar el relevo generacional

Faltan profesionales en los centros de salud y los PACs y las próximas jubilaciones podrían agravar aún más esta situación. El Consello de Contas alerta de que las plazas ofertadas para formar a nuevos médicos de Familia a través del MIR «no garantizan el relevo generacional». A finales de este año se tendrán que jubilar forzosamente 141 facultativos en Primaria que cumplen 70 años, pero además tendrán derecho a retirarse otros 374, pues superarán los 67.

Sin embargo, las plazas MIR ofertadas se mantienen en 207 desde 2023, lo que cubre la mitad de las jubilaciones previstas para finales de este año. «Así, el número de plazas a incluir en la oferta del año 2027 para garantizar el relevo generacional sería de unas 515 para la categoría de médico», señala Contas, que advierte que, de ofertarse un menor número de puestos, solo se lograría mantener la cifra actual de efectivos si los profesionales optasen por aplazar voluntariamente su jubilación. Los médicos pueden retirarse a partir de los 67 años, aunque se les permite seguir trabajando hasta los 70 años si así lo deciden.

Según los datos de Contas, solo el 17 por ciento de los médicos de familia tienen menos de 50 años. Sin embargo, un tercio ya superará los 67 años en diciembre de 2026, con lo que podría jubilarse (un total de 515).

En el caso de los pediatras hay 11 que se jubilarán forzosamente en 2027 y otros 21 podrían hacerlo al superar los 67 años. Es decir, se necesitará reponer a 32 especialistas en Pediatría, pero las plazas convocadas en el MIR son solo 27 anuales desde 2020.

La Xunta quiere, de hecho, incrementar las plazas MIR de Familia, pero una de las barreras que se encuentra es que el Ministerio de Sanidad no flexibiliza los criterios para que pueda incrementarse el número de centros de salud que forman a futuros médicos.

Desigualdades territoriales

En su informe, el Consello de Contas alerta además de «desigualdades territoriales», especialmente en los concellos más pequeños, en el acceso a la cartera de servicios de Primaria. El primer motivo de consulta a médicos de familia es por enfermedad, seguido de la renovación de recetas y, en tercer lugar, de la tramitación de incapacidades temporales. Esto evidencia para el órgano fiscalizador que la atención al paciente está centrada en una «demanda inmediata» por una dolencia, de manera que se dedica poco tiempo a actividades preventivas, de promoción de la salud o seguimiento de crónicos o polimedicados.

Otro problema que detecta Contas es el elevado número de consultas solicitadas a las que los pacientes no acuden, pero que tampoco anulan. Son en torno al 5 por ciento, «lo que repercute negativamente en la eficiencia del sistema asistencial».