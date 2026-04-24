Envían a prisión al camionero que causó el atropello mortal en Pontevedra y se investiga si fue intencionado

El conductor del camión implicado en el atropello mortal en Pontevedra que el miércoles le costó la vida a I. F. R., un vecino de Vigo de 48 años de edad, en la rotonda de O Vao, ha sido trasladado este jueves a la cárcel por orden del juzgado de guardia de la ciudad, cuyo titular ha dictado prisión provisional, comunicada y sin fianza, según informó la Guardia Civil.

Este camionero, vecino de Vilagarcía y de 53 años, atropelló a la víctima en la PO-531 y siguió su marcha, sin pararse. Pocas horas después efectivos del instituto armado lograron identificarlo y detenerlo como supuesto autor de un homicidio imprudente y otro de omisión del deber de socorro. A mediodía de este jueves fue puesto a disposición judicial y la orden de prisión se dictó a media tarde.

Aunque la detención inicial fue por presunto homicidio imprudente, la investigación ha dado un giro radical y se trata de aclarar si lo que empezó como un accidente de tráfico acaba considerado un homicidio doloso, ya que se investiga si el atropello fue intencionado. Algunas fuentes apuntan a que hubo una discusión previa entre el camionero y la víctima.

Fuentes próximas a la investigación admiten que se maneja la posibilidad de que el conductor era consciente de atropellar a una persona pero huyó del lugar.

El suceso ocurrió a primera hora de la mañana de ayer miércoles, cuando un particular alertó al CIAE 112 Galicia de la presencia de un hombre en la calzada, en el kilómetro 1,400 de la PO-531 en Campañó, que acababa de ser atropellado y que necesitaba asistencia sanitaria.

Desde Emergencias se dio aviso al 061, a la Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil. Urxencias Sanitarias envió al lugar una ambulancia asistencial pero, pese al esfuerzo de los profesionales, nada se pudo hacer por el peatón atropellado, con domicilio en Vigo, que falleció en el punto. Fuentes de la Guardia Civil apuntaron que la víctima «estaba realizando trabajos en el polígono de O Vao» y que el conductor del camión, de Vilagarcía de Arousa, no se detuvo en el momento de atropellarlo.

La decisión del juzgado de decretar su ingreso en prisión parece confirmar las sospechas de la Guardia Civil de que se dio cuenta de que atropellaba a una persona pero huyó del lugar sin pararse siquiera ni avisar del suceso.