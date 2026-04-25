Besteiro augura que Lugo volverá a un gobierno socialista «respaldado por los vecinos»
El líder socialista gallego critica la moción de censura del PP de Elena Candia como «indigna e inmoral» y la califica de «operación indigna»
Iria D. Pombo
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, confía en que la ciudad de Lugo volverá a contar en mayo de 2027 —fecha de las próximas elecciones municipales— con una alcaldía socialista, con un gobierno «de buenas personas, democrático y respaldado por los vecinos», considera. Así se pronunció este sábado en Ourense durante un acto sobre sanidad, al ser preguntado por la multitudinaria manifestación celebrada el pasado viernes frente a la casa consistorial lucense, organizada por la plataforma ciudadana Transfuguismo Non, Democracia Si, creada tras la presentación de la moción de censura del PP de Elena Candia.
La concentración de ayer albergó a más de 2.000 personas que expresaron su rechazo al «transfuguismo» y denunciaron lo que consideran un «atropello democrático» ante el inminente cambio de gobierno municipal. Besteiro calificó la operación de Candia y María Reigosa —edil no adscrita que sumó la decimotercera firma necesaria para presentar la moción para arrebatar la alcaldía al bipartito del PSOE y el BNG— como «indiga e inmoral». A su juicio, esta maniobra «no va a tener éxito» porque, según afirmó, el PP no puede «comprar la ciudad».
«Fue un día para decirle al Partido Popular alto y claro que esa operación indigna e inmoral de moción de censura, apoyándose en una tránsfuga, no va a tener éxito», expresó el líder de los socialistas de Galicia. Durante su intervención, Besteiro también tuvo palabras de recuerdo para los tres miembros del PSdeG de Lugo fallecidos durante el mandato: la alcaldesa Paula Alvarellos y los concejales Pablo Permuy y Olga López Racamonde.
Pleno de investidura el 7 de mayo
Tras 27 años de gobierno socialista en Lugo, el Partido Popular buscará recuperar la Alcaldía en un pleno extraordinario convocado para el próximo 7 de mayo. De prosperar la moción de censura, la portavoz popular Elena Candia accederá al bastón de mando.
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