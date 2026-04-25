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El BNG mira a Brasil: Pontón traslada al Gobierno de Lula da Silva el potencial gallego para captar inversión

El Bloque Nacionalista Galego participó en el Congreso del Partido de los Trabajadores en Brasil para tejer alianzas internacionales y abordar la situación global

De izquierda a derecha, Ana Miranda, Márcia Lopes y Ana Pontón.

De izquierda a derecha, Ana Miranda, Márcia Lopes y Ana Pontón. / Gabriela Mutti

Iria D. Pombo

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pone en valor el potencial de Galicia como destino de inversión durante un encuentro con la ministra brasileña de la Mujer, Márcia Lopes, durante su viaje a Brasil. Acompañada por la eurodiputada Ana Miranda, durante el encuentro trasladó al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva «el atractivo de Galicia» para acoger proyectos empresariales.

La reunión, celebrada en el marco de la agenda internacional del Bloque Nacionalista Galego, sirvió para reforzar la proyección exterior de la comunidad gallega en América. Pontón defendió la necesidad de incrementar la colaboración económica y cultural entre Galicia y Brasil, apostando por estrechar vínculos empresariales en sectores de futuro.

En este sentido, subrayó que la comunidad tiene «mucho que ofrecer», definiéndola como un territorio idóneo para iniciativas tecnológicas y respetuosas con el medio ambiente. La líder de la oposición destacó además la «vocación atlántica» compartida, poniendo el foco en sectores estratégicos como la pesca, la acuicultura y la construcción naval, donde Galicia tiene una posición consolidada y competitiva.

Alianzas atlánticas

La cuestión lingüística también fue un punto importante a tratar, destacando el origen común del gallego y del portugués como un factor diferencial. «Es un puente que nos permite comunicarnos y una ventaja tanto desde el punto de vista de la relación económica como de la cultural», apuntó. Bajo esta premisa, defendió avanzar en la cooperación en ámbitos clave como la investigación y la universidad, con especial atención a áreas como la biotecnología, las ciencias del mar y la cultura, donde Galicia puede jugar un papel relevante en el escenario internacional.

La agenda del BNG incluyó igualmente un bloque centrado en políticas de igualdad. Pontón compartió la experiencia del partido en la lucha contra la violencia de género y alertó sobre el auge de discursos «negacionistas» de la extrema derecha en ambos lados del Atlántico. Ante lo que calificó como una «ola machista y regresiva», hizo un llamamiento a reforzar las políticas públicas feministas: «Tenemos que seguir dando pasos hacia adelante porque queda mucha igualdad por conquistar».

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Este encuentro forma parte de la participación del BNG en el 8º Congreso del Partido de los Trabajadores, donde la delegación también mantuvo una reunión con el secretario de Relaciones Internacionales del PT, Humberto Costa, para abordar la situación internacional y seguir tejiendo alianzas.

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