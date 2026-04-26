Así funciona R-Dixital, el Plan de Transformación Digital de Sogama

Sogama ha puesto en marcha su Plan de Transformación Digital, denominado R-Dixital, al que destinará una inversión de más de 2,8 millones de euros (de los cuales más de 1,8 millones están cofinanciados por Fondos Europeos). El objetivo es que tanto la compañía como los 304 ayuntamientos adscritos a su sistema ganen en eficiencia y ahorren costes.

La actuación se enmarca en el Plan Estratégico 2025-2030 de Sogama y representa un gran paso hacia la sostenibilidad, ya que mejorará la productividad de la empresa al reducir tareas manuales repetitivas, al tiempo que alertará sobre situaciones que pueden causar errores operativos, perfeccionará la coordinación entre los miembros del equipo profesional y permitirá centralizar los datos y visualizarlos en cuadros de mando flexibles.

Asimismo, R-Dixital optimizará las relaciones de Sogama con los entes locales, aportándoles información veraz y contrastada que facilitará la toma de decisiones. El plan está conformado por dos proyectos que se complementan entre sí: TRAZA y Portal del Cliente.

Qué es TRAZA

Por un lado, TRAZA actuará como plataforma central de gestión e integrará los datos de los residuos desde que entran en las plantas de Sogama hasta que salen de las mismas, convertidos en recursos.

Su implantación debe adaptarse a las particularidades de las distintas instalaciones que integran la infraestructura industrial de la compañía: un Complejo Medioambiental y un vertedero controlado de apoyo, localizados en Cerceda (A Coruña); 4 plantas de compostaje, una por provincia (Cervo, en Lugo; Cerceda, en A Coruña; Vilanova de Arousa, en Pontevedra; y Verín, en Ourense); 37 plantas de transferencia distribuidas estratégicamente por toda Galicia; y las propias de las tres estaciones de ferrocarril (O Ceao, en Lugo; Guixar, en Vigo; y San Cibrao das Viñas, en Ourense) desde las que transporta el 55% de los residuos que trata en el complejo cercedense.

Plan Estratégico 2025-2030 La nueva hoja de ruta de Sogama, basada en más de 300 entrevistas con grupos de interés, tiene dos líneas claves de trabajo: la modernización y el crecimiento y la gobernanza. La empresa impulsará en Cerceda una planta de clasificación de residuos textiles pionera en España, ya en construcción. Asimismo, apoya la descarbonización, las tecnologías limpias y promueve la autosuficiencia energética de la compañía.

Comunicación con los ayuntamientos

El otro proyecto que integra R-Dixital es el Portal del Cliente. Configurado como el consumidor de la información obtenida a través de TRAZA, será el medio de comunicación de Sogama con los ayuntamientos, facilitando así la consulta y gestión de datos online y el acceso a los mismos en tiempo real.

Esta información permitirá a los entes locales verificar incidencias y resolverlas en plazo; entre otros ajustes que atañen a la gestión de los residuos y que conllevarán un importante ahorro de costes y una prestación municipal más eficiente.

A través del Portal también se ofrecerá un servicio de Chatbot basado en inteligencia artificial (IA), disponible las 24 horas del día. Será capaz de mantener una conversación en tiempo real, posibilitando que los usuarios realicen consultas al momento y sin esperas. Y en relación con el campo de la IA, se incorporará la opción de obtener proyecciones a futuro de la evolución de la generación de distintos tipos de residuos.

Se prevé que TRAZA esté plenamente operativo a mediados de 2026, mientras que el Portal del Cliente, ahora en fase piloto, podría ser una realidad a principios de 2027.

Con este plan, Sogama y la Xunta de Galicia se sitúan a la vanguardia en la transformación digital aplicada al sector medioambiental, posicionando a nuestra comunidad como referente en la gestión eficiente e innovadora de los residuos.